Соболев пообещал болельщикам не переходить в «Зенит» или ЦСКА. Он собирается играть в АПЛ

АПЛ нервно курит!! А вдруг упустим)))
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев в ходе общения с болельщиками в инстаграме сообщил, что хотел бы попробовать силы в АПЛ.
На вопрос «Когда в Европу?» футболист ответил: «Время покажет».
Соболев также отметил, что не станет подписывать контракт с «Зенитом» или ЦСКА, если получит от них предложения.
- После 11 туров 22-летний форвард идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ, на его счету восемь голов и три ассиста.
- Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны ЦСКА, «Динамо» и итальянского «Лечче».