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    Соболев пообещал болельщикам не переходить в «Зенит» или ЦСКА. Он собирается играть в АПЛ

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев в ходе общения с болельщиками в инстаграме сообщил, что хотел бы попробовать силы в АПЛ.

    На вопрос «Когда в Европу?» футболист ответил: «Время покажет».

    Соболев также отметил, что не станет подписывать контракт с «Зенитом» или ЦСКА, если получит от них предложения.

    • После 11 туров 22-летний форвард идет на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ, на его счету восемь голов и три ассиста.
    • Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны ЦСКА, «Динамо» и итальянского «Лечче».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии38
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      Рейтинг: +110

      Игорь В 8 минут назад

      АПЛ нервно курит!! А вдруг упустим)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1846

      knikos 27 минут назад

      Я был лучшего мнения о его умственных способностях. Как бы карьера не застопорилась. Жаль , если так будет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Давид59 28 минут назад

      Представляю себе ситуацию: в европу никто не зовёт и тут - предложение от Зенита. Сидит, обхватил голову руками. Ой что же я наделал! Что я там в инстаграмме про это дело написал!!! Жена пилит(газпромовские деньги уже распланировала куда тратить). Тёща со свету сживает(если не перейдёшь в Зенит - убью). Короче парень не зарекайся.

      3
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      Рейтинг: +1298

      GM 33 минуты назад

      По стопам Сапогова собрался?

      2
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      ...
      Рейтинг: +1014

      GermanVo > GM 17 минут назад

      Сапог ещё тот понтярщик был) Удивлён, что о нём вообще кто-то помнит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9794

      vladimir-7 33 минуты назад

      Соболев, ты еще пообещай, что не подпишешь контракт с Ростовом,
      Локомотивом, Краснодаром, Спартаком и двери АПЛ для тебя "открыты".

      4
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    • ...
      Рейтинг: +271

      Пельш 1 34 минуты назад

      Ничего страшного, пусть попробует, пока молодой! Уж лучше в АПЛ чем в РПЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20347

      oyabun 36 минут назад

      Для начала пусть займет очередь за Смоловым, Дзюбой, братьями Миранчуками. Они раньше его изъявили желание играть в АПЛ.

      2
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      Рейтинг: +1932

      Виталий Орехов 42 минуты назад

      Далековато Саша тебе ещё до Смертина, Жиркова, Аршавина... и даже до Погребняка.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1453

      Борат 43 минуты назад

      А сколько он провёл матчей за сборную, чтоб кто-то из апл вообще о нём подумал?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3419

      paracetamol 49 минут назад

      Заждались его в Англии. Разве что в 5-й лиге.

      4
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