Соболев пообещал болельщикам не переходить в «Зенит» или ЦСКА. Он собирается играть в АПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев в ходе общения с болельщиками в инстаграме сообщил, что хотел бы попробовать силы в АПЛ.

На вопрос «Когда в Европу?» футболист ответил: «Время покажет».

Соболев также отметил, что не станет подписывать контракт с «Зенитом» или ЦСКА, если получит от них предложения.