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    Журналист Боярский: «Вероятность перехода Соболева в «Динамо» еще существует. Форвард не против перебраться в Москву»

    Журналист Александр Боярский сообщил, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в московское «Динамо».

    «Все еще существует вероятность перехода в Динамо Соболева. Его отступные известны и вполне вписываются в возможные расходы. Сам футболист также не против перебраться в Москву. Все зависит от того, с кем из шорт-листа удастся договориться быстрее. Форвард «Крыльев» не на первых позициях там», – написал Боярский в своем телеграм-канале.

    • Ранее сообщалось, что «Динамо» может выкупить Соболева за сумму отступных – 150 миллионов рублей. Интерес к форварду также проявляло киевское «Динамо».
    • Соболев с шестью голами занимает второе место в гонке бомбардиров РПЛ.

    Источник: Телеграм-канал Александра Боярского

    Журналист, специализирующийся на информации о «Динамо». Бывший сотрудник закрывшегося «Спорт FM». Аудитория в твиттере - 22,9 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +438

      qawzsexdr 1 час назад

      В крыльях будет играть и будет лидером, а там..........

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +855

      IVANRUS777 > qawzsexdr 46 минут назад

      И там лидером станет, если продолжит забивать голы. Для Динамо и для Соболева, как мне кажется, был бы хороший
      трансфер.






      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +438

      qawzsexdr > IVANRUS777 21 минуту назад

      Навряд ли станет забивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      АКМ-74У 1 час назад

      И второй вопрос, а разве трансферное окно уже не закрыто или для Динамо закон не писан?

      0
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      ...
      Рейтинг: +438

      qawzsexdr > АКМ-74У 1 час назад

      Сегодня последний день, ещё есть время до 00:00

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      АКМ-74У 1 час назад

      Ну, раз Соболев "не на первых позициях там", то зачем ему стремиться в Динамо?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1304

      Derzkiy1 1 час назад

      Как же лучший ударник страны Панченко?) Его в Зенит надо по стопам Кержакова пойдёт

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