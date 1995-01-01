Журналист Боярский: «Вероятность перехода Соболева в «Динамо» еще существует. Форвард не против перебраться в Москву»

В крыльях будет играть и будет лидером, а там..........
Журналист Александр Боярский сообщил, что нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев может перейти в московское «Динамо».
«Все еще существует вероятность перехода в Динамо Соболева. Его отступные известны и вполне вписываются в возможные расходы. Сам футболист также не против перебраться в Москву. Все зависит от того, с кем из шорт-листа удастся договориться быстрее. Форвард «Крыльев» не на первых позициях там», – написал Боярский в своем телеграм-канале.
- Ранее сообщалось, что «Динамо» может выкупить Соболева за сумму отступных – 150 миллионов рублей. Интерес к форварду также проявляло киевское «Динамо».
- Соболев с шестью голами занимает второе место в гонке бомбардиров РПЛ.
Журналист, специализирующийся на информации о «Динамо». Бывший сотрудник закрывшегося «Спорт FM». Аудитория в твиттере - 22,9 тысячи подписчиков.