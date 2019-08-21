Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Соболеву летом звонили из украинского «Динамо»

    Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев летом контактировал с киевским «Динамо». Футболисту звонили из высшего руководства клуба, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

    Кроме того, Соболев является объектом внимания «Галатасарая». Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.

    • Соболев лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.
    • 22-летний игрок – воспитанник барнаульского футбола.
    • «Крылья Советов» в РПЛ идут 12-ми.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.08.2019 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +829

      АКМ-74У 16 сентября 2019, 11:13

      А что это Бомбардир выкладывает такую бородатую новость, сейчас уже середина сентября и про предложение киевлян писали неоднократно!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +298

      Алексей новый 31 августа 2019, 21:14

      Вызывают повестку в АТО вручить. На стороне фашистов служить некому

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 22 августа 2019, 10:32

      Странно, своих отпускают предателями родины, а русских хотят купить )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2019, 09:47

      Русский ? Туда ? в сердце червоточины ? Мда. Новость так новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7878

      Томик 22 августа 2019, 01:05

      Надо с головой совсем не дружить, чтобы на ридну неньку уехать сейчас. Есть же азербайджан например, если заграницы хочется такой. Там то цивилизованные люди живут.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 августа 2019, 00:45

      Хохлы на майдан звали чтль?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 августа 2019, 00:19

      Ну всё, российский футболист хорошо сыграл несколько матчей и сразу же поползли слухи о заинтересованности иностранных клубов.
      Типичная ситуация. Уверен, ни один из этих слухов не подтвердится.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 августа 2019, 22:59

      Динамо Киев хотел взять Соболева, разве он не русский?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11