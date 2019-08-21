Соболеву летом звонили из украинского «Динамо»

А что это Бомбардир выкладывает такую бородатую новость, сейчас уже середина сентября и про предложение киевлян писали неоднократно!?
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев летом контактировал с киевским «Динамо». Футболисту звонили из высшего руководства клуба, информирует журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.
Кроме того, Соболев является объектом внимания «Галатасарая». Рыночная стоимость игрока – 1,2 миллиона евро.
- Соболев лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.
- 22-летний игрок – воспитанник барнаульского футбола.
- «Крылья Советов» в РПЛ идут 12-ми.