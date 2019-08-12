Арустамян: скауты «Галатасарая» просматривали Соболева и Шомуродова

Комментатор, ведущий и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что на матче 5-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов» присутствовали скауты «Галатасарая».
«Коллеги в эфире сказали, что на матче в Ростове присутствуют скауты из Турции, но не уточнили какие. Добавляем – скауты «Галатасарая» просматривают Соболева и Шомуродова. Но купить узбекского форварда турки сейчас не могут, слишком высокая цена. Да и сам «Ростов» не продаeт нападающего», – написал Арустамян в твиттере.
- По итогам пяти туров РПЛ Соболев и Шомуродов входят в тройку лучших бомбардиров турнира.
- Александр, Эльдор и игрок «Зенита» Артем Дзюба забили по четыре гола.
- Рыночная стоимость Соболева – 1,2 миллиона евро, Шомуродова – 1,5 миллиона.