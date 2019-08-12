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    Арустамян: скауты «Галатасарая» просматривали Соболева и Шомуродова

    Комментатор, ведущий и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что на матче 5-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов» присутствовали скауты «Галатасарая».

    «Коллеги в эфире сказали, что на матче в Ростове присутствуют скауты из Турции, но не уточнили какие. Добавляем – скауты «Галатасарая» просматривают Соболева и Шомуродова. Но купить узбекского форварда турки сейчас не могут, слишком высокая цена. Да и сам «Ростов» не продаeт нападающего», – написал Арустамян в твиттере.

    • По итогам пяти туров РПЛ Соболев и Шомуродов входят в тройку лучших бомбардиров турнира.
    • Александр, Эльдор и игрок «Зенита» Артем Дзюба забили по четыре гола.
    • Рыночная стоимость Соболева – 1,2 миллиона евро, Шомуродова – 1,5 миллиона.

    Источник: Твиттер Нобеля Арустамяна

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    12.08.2019 23:40
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