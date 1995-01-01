«С вас пахлава? Тогда я привезу водку и икру». Слуцкий помирился с Гезюбююком

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в ходе разговора с Энди Ван дер Мейде позвонил судье Сердару Гезюбююку, которого жестко раскритиковал после матча прошлого сезона против ПСВ (3:3).

— Что там за история у вас была с Гезюбююком?

— Может, он хороший парень, но у меня был неприятный опыт общения с ним, когда он судил наш матч.

— Давайте ему позвоним прямо сейчас, – сказал Ван дер Мейде, после чего связался с Гезюбююком и передал телефон Слуцкому.

«Привет! Вы выглядите очень здорово! Наверное, потому что вы сейчас не судите наш матч. Я считаю, что нам нужно сесть и выпить вместе чай. Или даже не чай, а что-то более серьезное. Например, водку», – предложил Слуцкий.

«Тогда с меня пахлава!» – ответил Гезюбююк.

«Договорились. Тогда я привезу водку и икру», – заключил российский тренер.

После разговора с арбитром Слуцкий отметил, что в футболе иногда «захлестывают эмоции и сложно контролировать каждое слово».