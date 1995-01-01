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    «С вас пахлава? Тогда я привезу водку и икру». Слуцкий помирился с Гезюбююком

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в ходе разговора с Энди Ван дер Мейде позвонил судье Сердару Гезюбююку, которого жестко раскритиковал после матча прошлого сезона против ПСВ (3:3).

    — Что там за история у вас была с Гезюбююком?

    — Может, он хороший парень, но у меня был неприятный опыт общения с ним, когда он судил наш матч.

    — Давайте ему позвоним прямо сейчас, – сказал Ван дер Мейде, после чего связался с Гезюбююком и передал телефон Слуцкому.

    «Привет! Вы выглядите очень здорово! Наверное, потому что вы сейчас не судите наш матч. Я считаю, что нам нужно сесть и выпить вместе чай. Или даже не чай, а что-то более серьезное. Например, водку», – предложил Слуцкий.

    «Тогда с меня пахлава!» – ответил Гезюбююк.

    «Договорились. Тогда я привезу водку и икру», – заключил российский тренер.

    После разговора с арбитром Слуцкий отметил, что в футболе иногда «захлестывают эмоции и сложно контролировать каждое слово».

    • После матча с ПСВ в прошлом сезоне Слуцкий раскритиковал Гезюбююка, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.
    • Тогда Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.
    • Слуцкий получил двухматчевую дисквалификацию за критику судьи.

    Источник: YouTube-канал Энди Ван дер Мейде

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5152

      Агасфер 10 минут назад

      Лёня молодец,достойно несёт "знамя советского спорта"! В отличие от его унылых экспертов-критиков на наших телеэкранах,которые нынче попримолкли.

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