Слуцкого дисквалифицировали на два матча. На один из них – условно

Один матч отсидит и выйдет по УДО.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий получил двухматчевую дисквалификацию за критику судьи после матча 29 тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3). Вторую игру в рамках наказания россиянин не пропустит, поскольку на нее наложена условная дисквалификация.
После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.
- Сердар Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.
- «Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
- Слуцкий в телеэфире предложил Гезюбююку встретиться за чашкой чая или кофе.