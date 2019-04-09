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    Слуцкого дисквалифицировали на два матча. На один из них – условно

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий получил двухматчевую дисквалификацию за критику судьи после матча 29 тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3). Вторую игру в рамках наказания россиянин не пропустит, поскольку на нее наложена условная дисквалификация.

    После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.

    • Сердар Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.
    • «Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.
    • Слуцкий в телеэфире предложил Гезюбююку встретиться за чашкой чая или кофе.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    09.04.2019 20:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +649

      MichelWB 10 апреля 2019, 10:55

      Один матч отсидит и выйдет по УДО.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 апреля 2019, 09:38

      Наказали российского тренера, который высказал свое мнение без
      мата и после игры. Других тренеров не наказывают за их мнение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 10 апреля 2019, 06:21

      Нормально. Зато сказал, что думал и чувствовал!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 10 апреля 2019, 06:16

      Вот тебе и демократия,,,,,,привыкли у нас пиииздить всё что на ум придёт,,,а в Европе оказывается за языком нужно следить,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 апреля 2019, 21:50

      Наверное российские привычки сыграли злую шутку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 9 апреля 2019, 21:43

      Ну не принято у них наводить критику на судей,себе дороже выйдет.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 апреля 2019, 21:08

      Мало!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2509

      panmon 9 апреля 2019, 20:46

      Наказали чтобы обозначить... наверное в следующий раз этого судью на матч Витесса не поставят! А значит Лёня все верно сделал

      8
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 апреля 2019, 20:25

      Значит он был прав.Голландцы мне говорили,что пятёрка обеспечена! А так-и наказали,и смешно всем и понятно.

      7
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