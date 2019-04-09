Слуцкого дисквалифицировали на два матча. На один из них – условно

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий получил двухматчевую дисквалификацию за критику судьи после матча 29 тура чемпионата Голландии против ПСВ (3:3). Вторую игру в рамках наказания россиянин не пропустит, поскольку на нее наложена условная дисквалификация.

После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.