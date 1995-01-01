Слуцкий: «Вариант решения проблемы с Гезюбююком – наша встреча за чашкой чая или кофе»

За стопарем водяры лучше пересекитесь.
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий готов провести встречу с судьей Сердаром Гезюбююком. Россиянин после матча 29 тура Эредивизие против ПСВ (3:3) раскритиковал арбитра.
«Вероятно, лучший вариант решения проблемы – наша встреча за чашкой чая или кофе», – цитирует тренера Voetbalprimeur.
- После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.
- Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.
- «Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.