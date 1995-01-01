Слуцкий: «Вариант решения проблемы с Гезюбююком – наша встреча за чашкой чая или кофе»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий готов провести встречу с судьей Сердаром Гезюбююком. Россиянин после матча 29 тура Эредивизие против ПСВ (3:3) раскритиковал арбитра.

«Вероятно, лучший вариант решения проблемы – наша встреча за чашкой чая или кофе», – цитирует тренера Voetbalprimeur.