РФС наказал «Спартак» за баннер про пиджак

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за баннер болельщиков, вывешенный на матче 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1).

«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. За баннер «Окончен бой…» – на 50 тысяч рублей. КАМАЗ за использование пиротехники болельщиками оштрафован на 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.