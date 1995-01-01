РФС наказал «Спартак» за баннер про пиджак

Да чего Спартак штрафовать за этот баннер? Клуб-то в чём виноват?
Вот Кононова оштрафовали на 50 косарей за неявку на пресс-конференцию после матча с Оренбургом - штраф за баннер отквитали )))
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за баннер болельщиков, вывешенный на матче 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1).
«Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. За баннер «Окончен бой…» – на 50 тысяч рублей. КАМАЗ за использование пиротехники болельщиками оштрафован на 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.
- Во время матча между КАМАЗом и «Спартаком» фанаты красно-белых вывесили баннер со словами: «Окончен бой, бери пиджак, *** [иди] домой». Это отсылка к песне «Агаты Кристи» – «Как на войне».
- Главный тренер красно-белых Олег Кононов, которому был посвящен баннер, покинул клуб после матча с «Оренбургом» (1:2).