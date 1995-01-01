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    РФС наказал «Спартак» за баннер про пиджак

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован за баннер болельщиков, вывешенный на матче 1/16 финала Кубка России с КАМАЗом (2:1).

    «Болельщики «Спартака» использовали пиротехнику, клуб оштрафован на 20 тысяч рублей. За баннер «Окончен бой…» – на 50 тысяч рублей. КАМАЗ за использование пиротехники болельщиками оштрафован на 10 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    • Во время матча между КАМАЗом и «Спартаком» фанаты красно-белых вывесили баннер со словами: «Окончен бой, бери пиджак, *** [иди] домой». Это отсылка к песне «Агаты Кристи» – «Как на войне».
    • Главный тренер красно-белых Олег Кононов, которому был посвящен баннер, покинул клуб после матча с «Оренбургом» (1:2).

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +392

      Я - легенда 2 минуты назад

      Да чего Спартак штрафовать за этот баннер? Клуб-то в чём виноват?

      Вот Кононова оштрафовали на 50 косарей за неявку на пресс-конференцию после матча с Оренбургом - штраф за баннер отквитали )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1525

      giluxa1963 26 минут назад

      свинья везде грязь найдет жаль Кононова

      2
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      Рейтинг: +9776

      vladimir-7 > giluxa1963 8 минут назад

      Интеллигентный человек не смог работать тренером в спартаке. Руководству нужно все сразу и сейчас.

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