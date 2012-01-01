The Guardian: Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве главного тренера клуба.

В случае увольнения Уле-Гуннар Сульшер с поста, основным кандидатом на освободившиеся место станет итальянский специалист.

Аллегри приступил к изучению английского языка. По сведениям источника, Аллегри настроен на работу в АПЛ.