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    The Guardian: Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве главного тренера клуба.

    В случае увольнения Уле-Гуннар Сульшер с поста, основным кандидатом на освободившиеся место станет итальянский специалист.

    Аллегри приступил к изучению английского языка. По сведениям источника, Аллегри настроен на работу в АПЛ.

    • Последним клубом итальянца был «Ювентус».
    • В Турине он работал с 2014 по 2019 год.
    • За этот период клуб при нем выиграл пять раз чемпионат Италии, четыре раза Кубок и дважды Суперкубок Италии.

    Источник: The Guardian

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