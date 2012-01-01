The Guardian: Аллегри может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Массимилиано Аллегри в качестве главного тренера клуба.
В случае увольнения Уле-Гуннар Сульшер с поста, основным кандидатом на освободившиеся место станет итальянский специалист.
Аллегри приступил к изучению английского языка. По сведениям источника, Аллегри настроен на работу в АПЛ.
- Последним клубом итальянца был «Ювентус».
- В Турине он работал с 2014 по 2019 год.
- За этот период клуб при нем выиграл пять раз чемпионат Италии, четыре раза Кубок и дважды Суперкубок Италии.