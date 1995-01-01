Егоров: «С теми арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию вокруг судейского скандала в РПЛ.

— Как считаете, в чем основная причина такого количества ошибок на старте сезона?

— С теми арбитрами, на которых мы делали ставку, случился сбой. В первом туре одна ошибка, во втором другая — вот и пошло все как снежный ком. Мы не могли оставаться спокойными. К сожалению, были и другие ошибки.

Сказать тут нечего, нужно работать и работать. Мы на последнем рубеже, цена ошибка большая. Просто это были не наши дни. Будем вводить молодых ребят, которые составят конкуренцию. Более опытным судьям придется встряхнуться и приложить все силы, чтобы соответствовать уровню РПЛ.

— То есть дело в первую очередь в психологии?

— Тут комплекс всего. И психология, и недонастрой. Может быть, кто-то внутри себя делит игры на важные и неважные. Посмотрите на дерби, все центральные матчи прошли без ключевых ошибок, на всех было качественное судейство. Но когда приезжают команды из нижней части, кто-то думает: «Ага, тут я на опыте отсужу». В этом главная ошибка. Футбол такого не прощает. Дашь слабинку — все, сто процентов возникнет проблема.

— Уровень контроля за судьями за последнее время как-то изменился?

— Нет, он никогда не снижался. Отсматриваем все матчи в записи, в режиме онлайн получаем все главные моменты. Потом в департаменте после каждого тура тоже просматриваем все игры. Если не иду на стадион, смотрю ее по телевизору. И в Премьер-лиге, и в ФНЛ, и даже, если качество записи позволяет, в ПФЛ. О том, что снизился уровень контроля, речи быть не может, – сказал Егоров.

Егоров также заявил, что ситуация с судейством в российской Премьер-лиге его очень беспокоит.