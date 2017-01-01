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    Егоров: «Ситуация с судейством в РПЛ и у меня самого вызывает бурю возмущений»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что ситуация с судейством в российской Премьер-лиге его очень беспокоит.

    «Ситуация и у меня самого на 100% вызывает бурю возмущений. В этом нет никакой новости. Сами прекрасно понимаете, что были ошибки. В том числе резонансные. Как человек, который отвечает за результат, я где-то недоработал. В плане подготовки что-то сделали неправильно.

    Вопросы обычно клубы задают одни и те же: почему там так, а здесь вот так? Но я не имею права в деталях говорить о том, что происходило на той встрече с клубами. Что было за теми дверями, там и осталось. Скажу другое – во время паузы в чемпионате мы провели сбор. В основном он был посвящeн теории – хватало, о чeм поговорить. Провели индивидуальные беседы и вместе проанализировали, почему так всe произошло», – сказал Егоров.

    • 3 сентября состоялось общее собрание клубов РПЛ, главной темой которого стало судейство в первых турах чемпионата.
    • По словам генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, недовольство работой арбитров высказали представители 14 команд из 16.

    РИА «Новости»: офицер УЕФА по судейству Розетти удивился попытке клубов РПЛ вмешаться в работу Егорова

    Источник: «Чемпионат»

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