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    Газизов: «14 клубов РПЛ высказали недовольство судейством. Согласитесь, это приличный процент»

    3 сентября в Москве состоялось общее собрание клубов-членов РПЛ по вопросам судейства. О мероприятии рассказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    – Одной из основных на общем собрании была заявлена судейская тема, набившая оскомину за первые восемь туров. Говорят, разговор с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым получился жестким. Что именно происходило? И довольны ли вы итогами?

    – Мы, руководители 16 клубов, донесли свою позицию по этому вопросу. На собрание, кроме Егорова, пришел и генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Они все услышали: претензии, чаяния клубов. Местами разговор действительно получился жестким, мужским. Никто никого по головке не гладил.

    На мой взгляд, конструктив намечен. В любом случае, сейчас всем нам нужны какие-то перемены. Это, подчеркну, мое личное мнение. Необходима системность в работе судей, которой пока нет. Думаю, глава РПЛ Сергей Прядкин донесет наше видение до РФС. Четырнадцать клубов высказали недовольство судейством. Согласитесь, это приличный процент.

    • Егоров пообещал, что в ближайшие две недели судьи «хорошо поработают».
    • Функционер занял пост в мае 2018 года, а до этого сам обслуживал матчи РПЛ.
    • До Егорова российскими судьями руководил Андрей Будогосский.

    Источник: «Советский спорт»

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