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    Егоров – о судействе в РПЛ: «Пока пауза на сборные, надеюсь, мы хорошо поработаем и это даст свои плоды»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал ситуацию с судейством в российской Премьер-лиге.

    «Собрание клубов РПЛ позвало меня на встречу. Мы поговорили о качестве судейства, так как к нам накопились по большей степени объективные вопросы. Коллеги задали свои вопросы, мы хорошо пообщались. Я высказал свое мнение, почему произошел такой сбой. Старт чемпионата не удался. Были резонансные ошибки.

    Последние два тура были на нормальном уровне. Это уровень, на котором мы стремимся работать. Обсудили дальнейшую концепцию по поводу молодых ребят, которых мы хотим привлечь к обслуживанию матчей РПЛ. Но таких быстрых переходов из ФНЛ в РПЛ не бывает, только у самых сильных.

    Для нас самое главное сейчас – работа, работа и работа. Пока у нас пауза на сборные, надеюсь, мы хорошо поработаем и это даст свои плоды. Также обсудили технические моменты VAR», – сказал Егоров.

    Представитель РФС: «Призываем тренеров воздерживаться от оценок судейства»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии8
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      Рейтинг: +2907

      paracetamol 25 минут назад

      Но таких быстрых переходов из ФНЛ в РПЛ не бывает, только у самых сильных...
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      А ты всякое г-но в РПЛ не тащи, сильные и нужны! И чтоб без этого, без оттопыренного кармана! На зарплате пусть сидят.

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      Рейтинг: +524

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      с варом. будете думать как вашей банде тянуть за уши кого надо

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      Рейтинг: +213

      СвинкаСправедливости 1 час назад

      Система ВАР нуждается в доработке. Хорошо, когда можно посмотреть на игру рукой (Не сарказм), но когда вы избирательно просматриваете рядовые нарушения, руководствуясь странными представлениями о результативных ошибках, возникает вопрос: Почему бы не рассматривать через ВАР больше игровых моментов или не предоставить возможность командам требовать ВАР ограниченное кол-во раз?
      Федотов в перерыве матча Спартак-Зенит всем дал понять, что они видят руки с обеих сторон, всё хорошо. Но когда дело дошло до момента с Аиртоном и Смольниковым...
      Смольников выбивает мяч в подкате и оставляет ногу поднятой. Аиртон её перепрыгивает, но наступает на другую ногу. Федотов говорит, что это вторая жёлтая. Да госпади, никакого права Смольников не имеет вынуждать всеми силами перепрыгивать все свои разбросанные конечности, какая тут жёлтая карта? Оставляешь ногу поднятой, лёжа на газоне - будь готов к плачевным последствиям. Аиртон и так перепрыгивал как мог, вот он ещё вторую ногу брать в расчёт должен был.
      Но не это меня смущает, а то, насколько различается трактовка моментов. Оздоев за несколько минут до этого эпизода просто наступил на ногу игрока Спартака, который к тому моменту расстался с мячом, но никто даже не подумал выдавать жёлтую или смотреть ВАР. Почему судья не показал ЖК мне не ясно. А ВАР якобы не нужен только потому что жёлтая не вторая и только вторая жёлтая является результативной? Интересно.
      Или вот тот же Смольников бил сзади по ноге Гулиева, который пытался разогнать контратаку. Просто свисток, ЖК нет, хотя атака сорвана ударом по ногам. А Федотов нам тут рассказывает, что на Смольникове человека надо было удалять потому что тот, перепрыгивая его, наступает на вторую ногу! Да он просто изверг! Вот там вот наступали или били , так это не ЖК, а тут сразу удалять! Ну где логика в принятии решений? Где чёткая система работы ВАР?

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      Рейтинг: +2907

      paracetamol > СвинкаСправедливости 22 минуты назад

      Все и всё время обижают свинок несправедливости. Безобразие какое! Смольникова не удалили, Оздоева тоже, а то бы самая справедливая свинка вничью сгоняла. Може быть...

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      Рейтинг: +5736

      mihail200606 1 час назад

      Дежурные слова.. Хорошо поговорили..
      Ошибки как были так и останутся.. Это просто надо принять как данное.. ВАР не оказался 100% средством..

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      Рейтинг: +629

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Использовать ВАР на постоянной основе и выгнать таких дятлов, как москалев

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      Рейтинг: +2907

      paracetamol > Ганнибал Лектор 22 минуты назад

      Москалев не дятел, он взяточник.

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      Рейтинг: +6000

      FanatSerj 1 час назад

      Ага, вы уже хорошо поработали, а кто то и наработал средств на отдых )))
      Когда вы там уже вместе с МАТЧем ВАР в каждом матче сделайте, а то уже так судят расслабленно как будто он в каждом матче есть.

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