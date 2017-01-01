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    Представитель РФС: «Призываем тренеров воздерживаться от оценок судейства»

    Руководитель службы по коммуникациям РФС Кирилл Мельников считает, что тренерам нужно вести себя сдержаннее в вопросе критики судейства в чемпионате России.

    «Некоторые тренеры футбольных клубов дают оценку судейству. В оценках ничего такого нет, но на наш взгляд они бывают некорректными.

    Мы призываем тренеров воздерживаться от оценок, особенно на эмоциях, после матчей.

    Есть европейская практика, где вообще запрещено высказываться в адрес судей. У нас это не запрещено, но давайте реагировать спокойнее», – сказал Мельников.

    • На сегодня, 3 сентября, запланировано общее собрание клубов РПЛ, темой которого станет судейство.
    • Лига попросила сформулировать список претензий и выступить с предложениями по организации работы арбитров.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +32384

      portero 4 секунды назад

      Можно без оценки , просто правду сказать.

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