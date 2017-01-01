Представитель РФС: «Призываем тренеров воздерживаться от оценок судейства»

Руководитель службы по коммуникациям РФС Кирилл Мельников считает, что тренерам нужно вести себя сдержаннее в вопросе критики судейства в чемпионате России.

«Некоторые тренеры футбольных клубов дают оценку судейству. В оценках ничего такого нет, но на наш взгляд они бывают некорректными.

Мы призываем тренеров воздерживаться от оценок, особенно на эмоциях, после матчей.

Есть европейская практика, где вообще запрещено высказываться в адрес судей. У нас это не запрещено, но давайте реагировать спокойнее», – сказал Мельников.