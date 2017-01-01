Представитель РФС: «Призываем тренеров воздерживаться от оценок судейства»

Можно без оценки , просто правду сказать.
Руководитель службы по коммуникациям РФС Кирилл Мельников считает, что тренерам нужно вести себя сдержаннее в вопросе критики судейства в чемпионате России.
«Некоторые тренеры футбольных клубов дают оценку судейству. В оценках ничего такого нет, но на наш взгляд они бывают некорректными.
Мы призываем тренеров воздерживаться от оценок, особенно на эмоциях, после матчей.
Есть европейская практика, где вообще запрещено высказываться в адрес судей. У нас это не запрещено, но давайте реагировать спокойнее», – сказал Мельников.
- На сегодня, 3 сентября, запланировано общее собрание клубов РПЛ, темой которого станет судейство.
- Лига попросила сформулировать список претензий и выступить с предложениями по организации работы арбитров.