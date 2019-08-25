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    РПЛ попросила клубы выступить с предложениями по организации судейства

    3 сентября в РПЛ пройдет общее собрание клубов, темой которого станет судейство на старте чемпионата России. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, членов лиги попросили выступить с предложениями по организации обслуживания матчей.

    «Для Александра Егорова 3 сентября важный день. В РПЛ проведут собрание, главной темой которого будет судейство матчей чемпионата. Лига попросила клубы сформулировать список претензий и дать свои предложения по организации судейства.

    Списки претензий мы видим после каждого тура чемпионата, а по предложениям, вероятно, будут кадровые.

    Кто вместо?» – написал в телеграм-канале Сергей Егоров.

    • Александр Егоров занимает пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с весны 2018 года.
    • Ранее Егоров сам обслуживал матчи РПЛ.
    • Сергей Семак на прошлой неделе назвал арбитров козлами.

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    25.08.2019 14:56
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +115

      Patriot58 3 часа назад

      запретить покупать судей спартаку - смотри первые 4 тура, где у них должно быть 0 (НОЛЬ) очков

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +54

      Суворов_лучший > Patriot58 3 часа назад

      Мечтать не вредно!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3607

      alp 6 часов назад

      в принципе, я могу посудить какуюнить игру... будет не хуже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6765

      ufos73 10 часов назад

      Наши судьи импотенты, пора возвращать иностранных! Да они то же ошибаются, но в предвзятости из трудно обвинить...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +325

      Vratarь > ufos73 8 часов назад

      Трудно, но мы обвиним и их((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +962

      Sviro 10 часов назад

      О качестве наших судей говорит их практическое отсутствие в международных встречах.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10368

      Garrincha58 10 часов назад

      "а вы друзья как не садитесь,все в музыканты не годитесь".вот как то так у нас в футболе не осталось настоящих профессионалов у руля РФС бизнесмен в сборной тренер вратарь судьи не понятно откуда берутся, комментаторы бывшие игроки которые не умеют и разговаривать не то что комментировать,а с мальчишками в академиях занимаются физруки потому что туда никто не пойдёт работать за 20-30 тыс целковых лучше в депутаты как Булыкин или балаболом на матч ТВ как Аршавин Мостовой, а теперь ещё Быстров,а мы хотим чтобы у нас футбол был на уровне немцев или голландцев где каждый год десятками выходят новые будущие европейские звёзды

      0
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      ...
      Рейтинг: +6765

      ufos73 > Garrincha58 10 часов назад

      Чем тебя не устраивает Черчесов? Он результат не показывает или что?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4614

      Агасфер 11 часов назад

      Есть предложение :Судить честно,не взирая на лица.Как вчера судья матча "Уфа"-"Зенит".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +274

      FCTB > Агасфер 11 часов назад

      Нормальное судейство было вчера.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4614

      Агасфер > FCTB 10 часов назад

      А я что,не об этом же???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3522

      APchelov 11 часов назад

      Совсем беспомощны наши судьи. Короче, как попросят, так и будете судить

      0
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      ...
      Рейтинг: +4614

      Агасфер > APchelov 11 часов назад

      Не каждый сможет отказать "Зениту"
      и Миллеру-большому паразиту!!!

      -1
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      Рейтинг: +3607

      alp > Агасфер 6 часов назад

      вы, только что,. с умным видом, сморозили куйню

      2
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