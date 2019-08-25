РПЛ попросила клубы выступить с предложениями по организации судейства

запретить покупать судей спартаку - смотри первые 4 тура, где у них должно быть 0 (НОЛЬ) очков
3 сентября в РПЛ пройдет общее собрание клубов, темой которого станет судейство на старте чемпионата России. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Сергея Егорова, членов лиги попросили выступить с предложениями по организации обслуживания матчей.
«Для Александра Егорова 3 сентября важный день. В РПЛ проведут собрание, главной темой которого будет судейство матчей чемпионата. Лига попросила клубы сформулировать список претензий и дать свои предложения по организации судейства.
Списки претензий мы видим после каждого тура чемпионата, а по предложениям, вероятно, будут кадровые.
Кто вместо?» – написал в телеграм-канале Сергей Егоров.
- Александр Егоров занимает пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС с весны 2018 года.
- Ранее Егоров сам обслуживал матчи РПЛ.
- Сергей Семак на прошлой неделе назвал арбитров козлами.