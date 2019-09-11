РИА «Новости»: офицер УЕФА по судейству Розетти удивился попытке клубов РПЛ вмешаться в работу Егорова

Если-бы в Англии какой-либо тренер назвал судью козлом, он бы получил, как минимум. год дисквалификации и смотрел бы матчи своей команды с трибун. У нас в отношении судей творится беспредел. Их травят откровенно все-и руководители клубов, "заседающих" в РФС, и тренеры, и игроки. Особенно противна травля со стороны комментаторов.Любое действие судей они не стесняются подвергать сомнению. То им "кажется", что офсайда не было, то фол не в ту сторону.Если тебе "кажется", то выходи и суди. И никто не извиняется после повторов, если его "кажется" не подтверждается. Судьи будут судить нормально, если они независимы от "телефонного права" футбольных начальников и травли. Если этого не будет, то УЕФА может применить к РФС санкции. Оно нам надо?
Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отреагировал на попытку некоторых клубов повлиять на работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
«Несколько недель назад Розетти звонил Егорову. Нужно понимать, что в любом европейском чемпионате невозможно представить ситуацию, когда клубы требуют снимать, назначать или еще каким-либо образом пытаются вмешиваться в деятельность судей.
В Европе это невозможно в принципе, абсолютно исключено. Руководители арбитров взаимодействуют только с главами федераций. Клубы, лиги для судей там никто. Поэтому для Розетти, отвечающего за все судейство в УЕФА, конечно, было странно узнавать о том, что происходит в последнее время вокруг судей в России», — цитирует РИА «Новости» своего источника.
- В РФС состоялось общее собрание клубов-членов РПЛ, на котором обсуждались вопросы судейства.
- Часть клубов заявили, что недовольны работой арбитров в первых восьми турах чемпионата России.
- На встрече присутствовал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
- Егоров пообещал, что в ближайшие две недели судьи «хорошо поработают».