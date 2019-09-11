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    РИА «Новости»: офицер УЕФА по судейству Розетти удивился попытке клубов РПЛ вмешаться в работу Егорова

    Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти отреагировал на попытку некоторых клубов повлиять на работу главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

    «Несколько недель назад Розетти звонил Егорову. Нужно понимать, что в любом европейском чемпионате невозможно представить ситуацию, когда клубы требуют снимать, назначать или еще каким-либо образом пытаются вмешиваться в деятельность судей.

    В Европе это невозможно в принципе, абсолютно исключено. Руководители арбитров взаимодействуют только с главами федераций. Клубы, лиги для судей там никто. Поэтому для Розетти, отвечающего за все судейство в УЕФА, конечно, было странно узнавать о том, что происходит в последнее время вокруг судей в России», — цитирует РИА «Новости» своего источника.

    • В РФС состоялось общее собрание клубов-членов РПЛ, на котором обсуждались вопросы судейства.
    • Часть клубов заявили, что недовольны работой арбитров в первых восьми турах чемпионата России.
    • На встрече присутствовал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
    • Егоров пообещал, что в ближайшие две недели судьи «хорошо поработают».

    Источник: РИА «Новости»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +572

      sined1951 28 минут назад

      Если-бы в Англии какой-либо тренер назвал судью козлом, он бы получил, как минимум. год дисквалификации и смотрел бы матчи своей команды с трибун. У нас в отношении судей творится беспредел. Их травят откровенно все-и руководители клубов, "заседающих" в РФС, и тренеры, и игроки. Особенно противна травля со стороны комментаторов.Любое действие судей они не стесняются подвергать сомнению. То им "кажется", что офсайда не было, то фол не в ту сторону.Если тебе "кажется", то выходи и суди. И никто не извиняется после повторов, если его "кажется" не подтверждается. Судьи будут судить нормально, если они независимы от "телефонного права" футбольных начальников и травли. Если этого не будет, то УЕФА может применить к РФС санкции. Оно нам надо?

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      Рейтинг: +2367

      Nesterenko 31 минуту назад

      Все судьи порой ошибаются, но это не повод ныть.

      0
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      Рейтинг: +33329

      MaxRnD 33 минуты назад

      Это он ещё с такой иконой спорта, как Мудько, наверное в своё время не был знаком, а то бы ничему не удивлялся в Росфутболе ...

      0
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      Рейтинг: +2666

      Рубинище 46 минут назад

      А то как они судят, его не удивляет?

      3
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      Рейтинг: +773

      AHTUNGBOL 52 минуты назад

      Если бы он видел, какие решения принимали эти арбитры почти в каждом матче, под руководством Егорова, тогда бы Розетти сам его снял с должности..

      3
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      Рейтинг: +2367

      Nesterenko > AHTUNGBOL 32 минуты назад

      А иностранцы думаешь лучше судят? Вспомни как они судили в свое время в нашей лиги центральные матчи. А засчитанный гол Роналдо рукой при судействе Бузаки это вообще беспредел.

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