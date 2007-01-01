Дюков: «Есть вина Егорова в том качестве судейства, которое видим. Правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров останется на посту. Глава РФС согласен, что бывший рефери виноват в сложившейся ситуации.

«Я согласен, что есть вина Егорова в том качестве судейства, которое мы видим. С другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять. Наверное, правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию, которая есть.

Если говорить о промежуточных выводах, то их можно будет делать в декабре месяце, но вы сами понимаете, возможны форс-мажорные обстоятельства, из-за чего выводы придeтся делать раньше», – сказал Дюков.