Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

    Дюков: «Есть вина Егорова в том качестве судейства, которое видим. Правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию»

    Президент Российского футбольного союза Александр Дюков подтвердил, что глава департамента судейства и инспектирования Александр Егоров останется на посту. Глава РФС согласен, что бывший рефери виноват в сложившейся ситуации.

    «Я согласен, что есть вина Егорова в том качестве судейства, которое мы видим. С другой стороны, были объективные причины, на которые он не мог повлиять. Наверное, правильно дать ему шанс исправить и улучшить ситуацию, которая есть.

    Если говорить о промежуточных выводах, то их можно будет делать в декабре месяце, но вы сами понимаете, возможны форс-мажорные обстоятельства, из-за чего выводы придeтся делать раньше», – сказал Дюков.

    • Егоров пообещал, что в ближайшие две недели судьи «хорошо поработают».
    • Функционер занял пост в мае 2018 года, а до этого сам обслуживал матчи РПЛ.
    • До Егорова российскими судьями руководил Андрей Будогосский.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:11
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79334
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73609
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru