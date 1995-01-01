Журналист Алланазаров: «Егоров остается на посту главы судей до декабря»

Наказали продолжением работы Александра Винировича.
В РФС состоялось общее собрание клубов-членов РПЛ, на котором обсуждались вопросы судейства. Часть команд недовольны работой арбитров в первых восьми турах чемпионата России.
На встрече присутствовал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Как проинформировал в телеграм-канале Максим Алланазаров, функционер останется на посту как минимум до декабря.
«Глава судей Александр Егоров останется на своeм посту до декабря, чтобы исправить ошибки», – написал журналист.
- Егоров пообещал, что в ближайшие две недели судьи «хорошо поработают».
- Функционер занял пост в мае 2018 года, а до этого сам обслуживал матчи РПЛ.
- До Егорова российскими судьями руководил Андрей Будогосский.
Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова
Журналист, специализирующийся на «Спартаке», представляет издание Sport24. Аудитория в телеграме - более 4,8 тысячи подписчиков.