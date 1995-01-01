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    Журналист Алланазаров: «Егоров остается на посту главы судей до декабря»

    В РФС состоялось общее собрание клубов-членов РПЛ, на котором обсуждались вопросы судейства. Часть команд недовольны работой арбитров в первых восьми турах чемпионата России.

    На встрече присутствовал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Как проинформировал в телеграм-канале Максим Алланазаров, функционер останется на посту как минимум до декабря.

    «Глава судей Александр Егоров останется на своeм посту до декабря, чтобы исправить ошибки», – написал журналист.

    • Егоров пообещал, что в ближайшие две недели судьи «хорошо поработают».
    • Функционер занял пост в мае 2018 года, а до этого сам обслуживал матчи РПЛ.
    • До Егорова российскими судьями руководил Андрей Будогосский.

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

    Журналист, специализирующийся на «Спартаке», представляет издание Sport24. Аудитория в телеграме - более 4,8 тысячи подписчиков.

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      Агасфер 59 минут назад

      Наказали продолжением работы Александра Винировича.

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