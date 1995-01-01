Журналист Алланазаров: «Егоров остается на посту главы судей до декабря»

В РФС состоялось общее собрание клубов-членов РПЛ, на котором обсуждались вопросы судейства. Часть команд недовольны работой арбитров в первых восьми турах чемпионата России.

На встрече присутствовал глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Как проинформировал в телеграм-канале Максим Алланазаров, функционер останется на посту как минимум до декабря.

«Глава судей Александр Егоров останется на своeм посту до декабря, чтобы исправить ошибки», – написал журналист.