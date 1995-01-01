Главные новости дня. Шомуродов дважды забил «Локомотиву», «Зенит» арендовал Осорио

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -8199

      Январь 59 23 минуты назад

      Да что же это такое творится???? Ну где право на свободу слова.???? Что бы не сказал , у модератов всегда найдётся повод на 40 минусов.

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      Рейтинг: -8199

      Январь 59 48 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шомуродов молодец. Даже главным конкурентам за пьедестал забивает . Только не не сглазьте!!!! Его вызвали на сборы в сборную, как бы там его по поломали.

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