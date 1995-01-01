Главные новости дня. Шомуродов дважды забил «Локомотиву», «Зенит» арендовал Осорио

Вместо травмированного Алексея Миранчука в сборную России вызвали Камболова.

«Зенит» арендовал у «Порту» защитника Осорио.

«Ростов» в гостях победил «Локомотив» и вышел на первое место.

«Сочи» одержал первую победу, разгромив «Рубин».

Чернов – о двойном сейве: «Прыгал осознанно. Просто делаем свою работу».

16-летний Фати забил за «Барселону». Это рекорд клуба в чемпионате Испании.

Сычев стал игроком «Пюника».

За аренду Лукаса Сантоса ЦСКА заплатит 200 тысяч.

Кьеллини получил разрыв крестообразной связки колена.

Бундеслига. «Боруссия» Д со счетом 1:3 проиграла дебютанту «Униону».

Какой же «Интер» крутой! Пригласил топового босса, классного тренера и избавляется от внутренних раздражителей