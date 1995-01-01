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    Кьеллини получил разрыв крестообразной связки колена

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил серьезную травму на тренировке команды.

    Как сообщает официальный сайт туринского клуба, у 35-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.

    Итальянскому центрбеку предстоит перенести операцию. Сроки его восстановления пока неизвестны.

    • Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года.
    • Контракт между клубом и игроком истекает следующим летом.
    • При подобных повреждениях восстановление занимает как минимум полгода.

    Источник: Официальный сайт «Ювентуса»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8075

      Cules2013 5 минут назад

      в этом году мы его уже не увидим(

      0
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      Рейтинг: +10413

      Garrincha58 13 минут назад

      жаль без него Юве уже точно ЛЧ в этом году не выиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Ronko 29 минут назад

      Капец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      111ax 1 час назад

      мда, кресты в 35 лет, возможно это конец карьеры

      3
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      Рейтинг: +86

      spiker 2 часа назад

      Вот и место для Де Лигта освободилось.

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