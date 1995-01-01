Кьеллини получил разрыв крестообразной связки колена

в этом году мы его уже не увидим(
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил серьезную травму на тренировке команды.
Как сообщает официальный сайт туринского клуба, у 35-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена.
Итальянскому центрбеку предстоит перенести операцию. Сроки его восстановления пока неизвестны.
- Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года.
- Контракт между клубом и игроком истекает следующим летом.
- При подобных повреждениях восстановление занимает как минимум полгода.