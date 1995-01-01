16-летний Фати забил за «Барселону». Это рекорд клуба в чемпионате Испании

«Барселона» в третьем туре Примеры сыграла на выезде вничью 2:2 с «Осасуной». Хозяева повели 1:0 на седьмой минуте (отличился Торрес), а счет после перерыва сравнял Ансу Фати.

Дальше команды обменялись голами – на мяч Артура точным ударом с пенальти ответил оформивший дубль Торрес.

Фати 16 лет, это его второй выход на поле в Примере и первый гол. Он сыграл 12 минут в матче второго тура против «Бетиса», а в игре с «Осасуной» забил всего через пять минут после выхода на замену.

В возрасте 16 лет и 304 дней Фати стал самым молодым игроком «Барсы», забившим в испанском чемпионате. Он же – третий в истории турнира самый молодой автор гола после Фабриса Олинги (16 лет, 98 дней) и Икера Муниаина (16 лет, 289 дней).

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