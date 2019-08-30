За аренду Лукаса Сантоса ЦСКА заплатит 200 тысяч

Стала известна сумма, которую должен заплатить ЦСКА за аренду полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса.

Армейский клуб арендует 20-летнего полузащитника до конца 2019 года за один миллион бразильских реалов (примерно 200 тысяч евро).

Информацию о переходе ранее подтвердил агент футболиста Фабиано Фара.

«Информация об аренде Сантоса в ЦСКА – правда. Завтра мы вылетаем в Москву», – сказал представитель игрока.