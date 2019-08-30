За аренду Лукаса Сантоса ЦСКА заплатит 200 тысяч

Это же сколько Суторминых можно было купить!!!
Стала известна сумма, которую должен заплатить ЦСКА за аренду полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса.
Армейский клуб арендует 20-летнего полузащитника до конца 2019 года за один миллион бразильских реалов (примерно 200 тысяч евро).
Информацию о переходе ранее подтвердил агент футболиста Фабиано Фара.
«Информация об аренде Сантоса в ЦСКА – правда. Завтра мы вылетаем в Москву», – сказал представитель игрока.
- После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.
- Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.