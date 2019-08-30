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    За аренду Лукаса Сантоса ЦСКА заплатит 200 тысяч

    Стала известна сумма, которую должен заплатить ЦСКА за аренду полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса.

    Армейский клуб арендует 20-летнего полузащитника до конца 2019 года за один миллион бразильских реалов (примерно 200 тысяч евро).

    Информацию о переходе ранее подтвердил агент футболиста Фабиано Фара.

    «Информация об аренде Сантоса в ЦСКА – правда. Завтра мы вылетаем в Москву», – сказал представитель игрока.

    • После окончания срока аренды у руководства ЦСКА есть возможность выкупить контракт Сантоса за три миллиона евро.
    • Армейцы пытались подписать этого футболиста прошлой зимой.

    Источник: UOL Esporte

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    Сегодня, 15:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4751

      Агасфер 11 минут назад

      Это же сколько Суторминых можно было купить!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      _Kesh_Suntar_ > Агасфер 5 минут назад

      Опять ты про Суторминым! Походу тебя очень задело да?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +486

      ФК_Полоцк 17 минут назад

      Норм. Еще бы опорника дерзкого.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +469

      xrrrx 20 минут назад

      как же грамотно ЦСКА всегда покупает игроков. не то что Спам, Зенит, Динамо и Локо

      3
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      Рейтинг: +1291

      Derzkiy1 23 минуты назад

      Гинер за 3 мультам опять приобрёл продуктивных футболистов ... Красава

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