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    Бундеслига. «Боруссия» Д со счетом 1:3 проиграла дебютанту «Униону»

    В третьем туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия», серебряный призер прошлого сезона, играла в Берлине против новичка турнира «Униона». Хозяева победили, забив три мяча.

    Единственный гол у «Боруссии» забил нападающий Пако Алькасер. Для «Униона» это первая победа в чемпионате, а дортмундцы остались в таблице на пятом месте.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

    Унион – Боруссия Д – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бюлтер, 22; 1:1 – Алькасер, 25; 2:1 – Бюлтер, 50; 3:1 – Андерсон, 75.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1502

      Vladarg 21 минуту назад

      Вот именно потеря таких вот очков,как в этом матче,и сыграет решающую роль в конце чемпионата для Дортмунда.

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      Рейтинг: +1489

      anri1703 43 минуты назад

      мда что то выходные в плане ставок провальные снвилья подвела на динамо проиграл если бы поставил на мю локо барсу дортмуд тоже бы проиграл только сити и ливер не подвели бы

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