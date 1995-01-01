Бундеслига. «Боруссия» Д со счетом 1:3 проиграла дебютанту «Униону»

В третьем туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия», серебряный призер прошлого сезона, играла в Берлине против новичка турнира «Униона». Хозяева победили, забив три мяча.

Единственный гол у «Боруссии» забил нападающий Пако Алькасер. Для «Униона» это первая победа в чемпионате, а дортмундцы остались в таблице на пятом месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 3-й тур

Унион – Боруссия Д – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Бюлтер, 22; 1:1 – Алькасер, 25; 2:1 – Бюлтер, 50; 3:1 – Андерсон, 75.

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