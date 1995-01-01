РПЛ. «Сочи» одержал первую победу, разгромив «Рубин»

В матче 8-го тура чемпионата России «Сочи» обыграл «Рубин».

Встреча проходила в Казани и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили защитники Ибрагим Цаллагов и Федор Кудряшов, а также нападающий Александр Карапетян.

Это первая победа для «Сочи» в истории российской Премьер-лиги.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Рубин (Казань) – Сочи – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Цаллагов, 21; 0:2 – Кудряшов, 52; 0:3 – Карапетян, 90+4.

Рубин: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков.

Сочи: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Лагатор, Нобоа, Заболотный.

Предупреждения: Башкиров, 15; Давиташвили, 20; Степанов, 71 – Лагатор, 29; Бурмистров, 37; Заболотный, 76.

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