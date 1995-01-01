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    РПЛ. «Сочи» одержал первую победу, разгромив «Рубин»

    В матче 8-го тура чемпионата России «Сочи» обыграл «Рубин».

    Встреча проходила в Казани и завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голы забили защитники Ибрагим Цаллагов и Федор Кудряшов, а также нападающий Александр Карапетян.

    Это первая победа для «Сочи» в истории российской Премьер-лиги.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Рубин (Казань) – Сочи – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Цаллагов, 21; 0:2 – Кудряшов, 52; 0:3 – Карапетян, 90+4.

    Рубин: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков.

    Сочи: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Лагатор, Нобоа, Заболотный.

    Предупреждения: Башкиров, 15; Давиташвили, 20; Степанов, 71 – Лагатор, 29; Бурмистров, 37; Заболотный, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии47
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      Рейтинг: +361

      dimag 13 минут назад

      Просто смешно.Ха,Ха,Ха. Сочи, Оренбург, Зенит - и маленький Рубин сосущий у них ...деньги. И это тот самый Рубин который был дважды Чемпионом РПЛ и обыгрывал Барселону на Ноу Камп? Какие к черту Камни, Винни-пуки отныне ваше название.

      0
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      Рейтинг: +32288

      portero 15 минут назад

      Заболотный опять с трех метров не попал в пустые ворота...
      супер нап...

      0
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      Рейтинг: +183

      Из Твери Леха 38 минут назад

      А чего не на новом стадике?

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      Рейтинг: +23

      Олег1204 42 минуты назад

      Этот рубин который участвовал в офере с суторминым, поддался этому фуфлу из Сочи

      0
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      Рейтинг: +982

      Дедуктор 55 минут назад

      Сочи - с первой победой! Кстати, у Джанаева есть шанс на рекорд с этой командой. Вполне, можно рекордный для дебютанта мешок "сухарей" собрать. Невелик рекорд будет, но - рекорд.

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      Рейтинг: +14072

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Почему-то сегодня грузины Татарстана промолчали.

      0
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      Рейтинг: +970

      Sviro 1 час назад

      Сочи в гостях Рубин натягивают, Крылья дома еле-еле ничеючку откатали. Нет воли к победе у нас ....

      0
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      Рейтинг: +3640

      sochi-2013 1 час назад

      Только объяснил им про зарплату в ФНЛ- сразу положительный результат появился. Сами бы хрен догадались! ))
      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +364

      SinyaaPyll 1 час назад

      Кто-либо сомневается, что это - дог?

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      Рейтинг: +213

      dragoon000320 1 час назад

      Все благодаря присутствию великого гения в составе Сочи)

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      Рейтинг: +1522

      knikos > dragoon000320 1 час назад

      Ну а кстати , сегодня он очень даже неплохо сыграл, правда опять не забил , но в одном голе поучаствовал. Цеплялся , отыгрывался , старался. Хотя всё равно за игрока я его не считаю , игрока Премьерлиги. Слишком медленный.

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