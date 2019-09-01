Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Материалы

Рубин - Сочи

31.08.2019, Суббота, 14:00 мск Казань, стадион Ак Барс Банк Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 8 тур Рубин - Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +1591

    Almazovich 31 августа 2019, 18:13

    Дома проиграть - это ужасно, да еще с крупным счетом.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 31 августа 2019, 16:58

    Что это с Рубином?

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +583

    MURAD F. A. 31 августа 2019, 15:51

    С победой СОЧИ !!!!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +5256

    Агасфер 31 августа 2019, 15:29

    Миф о возрождающемся "грузинском "Рубине" умер.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +684

    Докторо123 31 августа 2019, 14:33

    Время - 14.00 ! Чего ждём ? Даже - 14.30 !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11

    DerZen 31 августа 2019, 13:29

    Самые забивающие команды играют) Ждем зрелищный футбол

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru 31 августа 2019, 12:53

    ...когда забивать начнёте??? Или,хотя бы,по воротам попадать???---это я про Рубин. А молодёжка как сыграла?

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +852

    FaTeK1945ru > FaTeK1945ru 31 августа 2019, 15:29

    ...напрасно надеялся.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 