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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Сочи
Рубин - Сочи: обзор матча 31 августа 2019
Рубин
31.08.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Сочи
21'
И. Цаллагов
52'
Ф. Кудряшов
90+4'
А. Карапетян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Сочи
90'
+4
ГОЛ! 0:3!
А. Карапетян
Пас отдал
К. Нобоа
78'
Замена
А. Карапетян
️️️️
А. Заболотный
76'
Желтая карточка
А. Заболотный
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Е. Башкиров
76'
73'
Замена
А. Померко
️️️️
А. Мостовой
Желтая карточка
Д. Степанов
71'
66'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Д. Полоз
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Е. Марков
55'
52'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Кудряшов
Пас отдал
Д. Полоз
37'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
29'
Желтая карточка
Д. Лагатор
21'
ГОЛ! 0:1!
И. Цаллагов
Пас отдал
А. Мостовой
Желтая карточка
З. Давиташвили
20'
Желтая карточка
Е. Башкиров
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
59
Никита Макаров
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
94
Душан Лагатор
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Рубин
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
3-1-4-1-1
99
Дюпин
5
Степанов
22
Уремович
28
Сорокин
44
Башкиров
59
Макаров
22
Давиташвили
94
Данченко
17
Коновалов
7
Кварацхелия
20
Марков
3-1-2-3-1
35
Джанаев
44
Калугин
20
Юрганов
30
Кудряшов
15
Цаллагов
16
Нобоа
94
Лагатор
18
Бурмистров
7
Полоз
77
Мостовой
91
Заболотный
20
Марков
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
20
Марков
7
Полоз
3
Набиуллин
3
Набиуллин
7
Полоз
77
Мостовой
20
Померко
20
Померко
77
Мостовой
91
Заболотный
87
Карапетян
87
Карапетян
91
Заболотный
Остались в запасе
Рубин
Сочи
7
Николай Кипиани
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Остались в запасе
7
Николай Кипиани
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Рубин - Сочи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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