РПЛ. «Ростов» в гостях победил «Локомотив» и вышел на первое место

В РПЛ зажглась новая звёздочка , Шомурадов молодец так держать . Надеюсь увидеть в конце тура хоть у кого нибудь 25 голов за тур .
В матче восьмого тура РПЛ «Ростов» обыграл «Локомотив». Дублем в составе гостей отметился Эльдор Шомуродов – лучший бомбардир турнира.
Благодаря трем очкам южане возглавили таблицу. Москвичи, участники группового этапа Лиги чемпионов, остались третьими.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Шомуродов, 41; 0:2 – Шомуродов, 58; 1:2 – Ан. Миранчук, 81.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Мариу, 30), Крыховяк, Смолов.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Зуев, 87), Еременко, Попов (Байрамян, 60), Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Шомуродов.
Предупреждения: Рыбус, 64; Игнатьев, 90+3 – Норрман, 26; Еременко, 39; Логашов, 89.