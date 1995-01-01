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    РПЛ. «Ростов» в гостях победил «Локомотив» и вышел на первое место

    В матче восьмого тура РПЛ «Ростов» обыграл «Локомотив». Дублем в составе гостей отметился Эльдор Шомуродовлучший бомбардир турнира.

    Благодаря трем очкам южане возглавили таблицу. Москвичи, участники группового этапа Лиги чемпионов, остались третьими.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Шомуродов, 41; 0:2 – Шомуродов, 58; 1:2 – Ан. Миранчук, 81.

    «Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хеведес, Баринов, Жемалетдинов (Джорджевич, 60), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Мариу, 30), Крыховяк, Смолов.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов (Зуев, 87), Еременко, Попов (Байрамян, 60), Норманн, Саплинов (Логашов, 67), Шомуродов.

    Предупреждения: Рыбус, 64; Игнатьев, 90+3 – Норрман, 26; Еременко, 39; Логашов, 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии130
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    • ...
      Рейтинг: +1045

      lek! 16 минут назад

      В РПЛ зажглась новая звёздочка , Шомурадов молодец так держать . Надеюсь увидеть в конце тура хоть у кого нибудь 25 голов за тур .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Алексей 199 21 минуту назад

      Молодцы. Валера верим. Вернись обратно в Спартак

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1045

      lek! > Алексей 199 15 минут назад

      Потом , через год будите гнать . Он нашёл свой клуб , лучше ему там остаться .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      Rad Meat 21 минуту назад

      Карп красавчик!!! Ростов полностью молодцы !!! Шомуродов,Бабурин красавцы !!! Но конечно игрок матча Чернов!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Krasnodar 123 24 минуты назад

      Ростов с победой! МОЛОДЦЫ!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +353

      dik_fransis > Krasnodar 123 8 минут назад

      СПАСИБО И ВАМ УДАЧИ В ЛЕ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +518

      Серёга Краснодарский 26 минут назад

      РОСТОВ с победой. результат ожидаемый по сегодняшнему локо. ионов с равшаном должны были еще забивать. таджик поделом сегодня лучший

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33090

      MaxRnD > Серёга Краснодарский 25 минут назад

      Узбек, однако ))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +73584

      zigbert 27 минут назад

      Ростов с победой! Заслужили. Как тут не отметить Шомуродова и Чернова ,которые внесли в эту победу особый вклад.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1772

      zritelx > zigbert 20 минут назад

      Ранее не имел информации по Шомуродову, как не заиграли его за Россию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14083

      DOCTOR PENALTY 27 минут назад

      Валера первый! Так надо!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1772

      zritelx > DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Наверное Ростов все-таки входит в топ-клубы нашей лиги.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +47

      Rad Meat > zritelx 16 минут назад

      Как Карп сказал,Топ это большой бюджет...Пока топ.это только тренер и игроки!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Zenit40k 43 минуты назад

      На долго ли хватит Ростов ,не думаю

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2862

      Yurok161 > Zenit40k 33 минуты назад

      Зенита тоже не хватает

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      Вальдемар IV > Zenit40k 24 минуты назад

      быстрее грабьте их

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36731

      ROSTOV SUPER > Zenit40k 23 минуты назад

      А тебе и не надо думать , у нас есть кому думать !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36731

      ROSTOV SUPER > Вальдемар IV 22 минуты назад

      Хера им !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1612

      Виталий Орехов 49 минут назад

      Мужики, кто там в инстаграме или в твитере зависает? Прошу, передайте Карпину от меня низкий поклон. Спасибо!

      3
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      Рейтинг: +27

      Вальдемар IV > Виталий Орехов 24 минуты назад

      шалимов напишет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Скук 50 минут назад

      Наконец-то Карпин нашёл свою команду! Матч - огонь! Игрой должны быть довольны оба тренера. И как оно будет во втором туре?) начало чемпионата радует и обнадёживает

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