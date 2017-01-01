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    Шомуродов благодаря голу «Локомотиву» возглавил бомбардирскую гонку РПЛ

    В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». На 41 минуте счет открыл форвард гостей Эльдор Шомуродов.

    Благодаря голу узбекистанец возглавил гонку бомбардиров РПЛ. Он имеет равное количество мячей с Александром Соболевым (шесть), но, в отличие от самарца, ростовчанин не забивал с пенальти.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
    • Шомуродов в текущем сезоне не пропустил ни одного матча РПЛ.
    • Форвард перешел в «Ростов» в 2017 году из узбекистанского «Бунедкора».

    Источник: Бомбардир.ру

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