Шомуродов благодаря голу «Локомотиву» возглавил бомбардирскую гонку РПЛ

В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». На 41 минуте счет открыл форвард гостей Эльдор Шомуродов.
Благодаря голу узбекистанец возглавил гонку бомбардиров РПЛ. Он имеет равное количество мячей с Александром Соболевым (шесть), но, в отличие от самарца, ростовчанин не забивал с пенальти.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Черкизово.
- Шомуродов в текущем сезоне не пропустил ни одного матча РПЛ.
- Форвард перешел в «Ростов» в 2017 году из узбекистанского «Бунедкора».