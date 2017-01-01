Шомуродов благодаря голу «Локомотиву» возглавил бомбардирскую гонку РПЛ

В эти минуты проходит матч восьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ростовом». На 41 минуте счет открыл форвард гостей Эльдор Шомуродов.

Благодаря голу узбекистанец возглавил гонку бомбардиров РПЛ. Он имеет равное количество мячей с Александром Соболевым (шесть), но, в отличие от самарца, ростовчанин не забивал с пенальти.