Локомотив - Ростов

Ростов с победой!!!
|1/2 финала
ответный матч
|15 мая, среда
|19:30
|Ростов
|0:2
|Локомотив
|25 тур
|24 апреля, среда
|19:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|11 тур
|19 октября, пятница
|20:30
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|25 тур
|8 апреля, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Ростов
|11 тур
|24 сентября, воскресенье
|16:30
|Ростов
|0:1
|Локомотив
|22 тур
|9 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|0:0
|Ростов
|8 тур
|24 сентября, суббота
|21:30
|Ростов
|1:0
|Локомотив
|27 тур
|6 мая, пятница
|19:30
|Ростов
|2:1
|Локомотив
|13 тур
|26 октября, понедельник
|19:30
|Локомотив
|0:2
|Ростов
|18 тур
|8 марта, воскресенье
|18:30
|Ростов
|0:1
|Локомотив
|3 тур
|14 августа, четверг
|18:30
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|29 тур
|11 мая, воскресенье
|20:15
|Ростов
|2:0
|Локомотив
|6 тур
|26 августа, понедельник
|20:00
|Локомотив
|5:0
|Ростов
|26 тур
|27 апреля, суббота
|18:30
|Локомотив
|3:1
|Ростов
|12 тур
|21 октября, воскресенье
|20:00
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|18 тур
|31 июля, воскресенье
|21:00
|Ростов
|0:3
|Локомотив
|3 тур
|2 апреля, суббота
|18:30
|Локомотив
|1:1
|Ростов
|29 тур
|20 ноября, суббота
|14:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|15 тур
|1 августа, воскресенье
|21:00
|Локомотив
|0:1
|Ростов
|16 тур
|2 августа, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Ростов
|2 тур
|22 марта, воскресенье
|19:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:00
|Ростов
|0:2
|Локомотив
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|2:0
|Ростов
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Ростов
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|8 тур
|14 мая, суббота
|19:00
|Локомотив
|4:0
|Ростов
|20 тур
|22 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Ростов
|9 тур
|1 мая, суббота
|00:00
|Ростов
|1:2
|Локомотив
|21 тур
|17 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|10 тур
|25 мая, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Ростов
|21 тур
|24 августа, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Ростов
|10 тур
|4 мая, суббота
|00:00
|Ростов
|2:3
|Локомотив
|30 тур
|4 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Ростов
|1 тур
|10 марта, суббота
|00:00
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|27 тур
|14 октября, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Ростов
|13 тур
|18 июня, воскресенье
|00:00
|Ростов
|0:0
|Локомотив
|30 тур
|8 ноября, понедельник
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Ростов
|1 тур
|3 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Локомотив
|24 тур
|9 сентября, среда
|00:00
|Ростов
|2:2
|Локомотив
|9 тур
|23 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Ростов
|26 тур
|6 сентября, пятница
|00:00
|Ростов
|0:2
|Локомотив
|9 тур
|27 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|18 тур
|29 июля, суббота
|00:00
|Ростов
|0:2
|Локомотив
|11 тур
|17 июня, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Ростов
|26 тур
|31 августа, вторник
|00:00
|Локомотив
|5:2
|Ростов
|9 тур
|2 мая, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:3
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
Ростов с победой!!!
ростов с победой. и у меня вопрос? когда начнут забивать... как можно было так исполнить удар...игнатьев сегодня никакой. сколько ростов еще простил....
а впереди лч.. грустно
РОСТОВ КРАСАВЦЫ!!!!! С ПОБЕДОЙ СОСЕДИ!
Ну вот опять - сломали атакующего игрока. Как Рубин Сычёва когда-то. Чтоб им пусто было(((
какой ужас...
Локо к сожалению не повезло!Комментаторы отстой!Иногда лучше футбол без звука смотреть.Ведь без дурацких комментаторов итак видно,что на поле происходит.