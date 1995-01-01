Сычев стал игроком «Пюника»

Нападающий Дмитрий Сычев подписал контракт с «Пюником».

Стороны заключили соглашение до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.

В новой команде Сычев будет играть под 19-м номером.

«Очень рад продолжить профессиональную карьеру. Надеюсь получать удовольствие от футбола и радовать поклонников своей игрой. Спасибо «Пюнику» и лично президенту Артуру Согомоняну за эту возможность и доверие. Клуб прежде всего заинтересовал меня профессиональным подходом, большими амбициями и планами развития, что полностью соответствует моей философии», – сказал российский форвард.