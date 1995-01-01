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    Сычев стал игроком «Пюника»

    Нападающий Дмитрий Сычев подписал контракт с «Пюником».

    Стороны заключили соглашение до лета 2020 года с опцией продления еще на один сезон.

    В новой команде Сычев будет играть под 19-м номером.

    «Очень рад продолжить профессиональную карьеру. Надеюсь получать удовольствие от футбола и радовать поклонников своей игрой. Спасибо «Пюнику» и лично президенту Артуру Согомоняну за эту возможность и доверие. Клуб прежде всего заинтересовал меня профессиональным подходом, большими амбициями и планами развития, что полностью соответствует моей философии», – сказал российский форвард.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии14
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      Рейтинг: +14068

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Успехов тебе ара Дима!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13743

      shinnik > DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      ))
      Красава.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1957

      Dellleone 1 час назад

      Отличный вариант для завершения карьеры !
      Где если не в Пюнеке, мать его !!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4345

      subbotaspartak 1 час назад

      Это кто?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4345

      subbotaspartak > subbotaspartak 1 час назад

      Я не провоцирую, я знаю это кто. Но откуда и зачем?
      Я на пенсии, но на трёх работах и тоже не знаю зачем.
      Меня уговаривают, я как специалист помогаю,
      А Сычёв? Не знаю...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +13743

      shinnik > subbotaspartak 25 минут назад

      Там всё сложно.))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +282

      gunstilzit 1 час назад

      Удачи,Дим!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +439

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Кто уходил из Спартака сразу терялса, жадину губит человека

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      O-Z > Frankfurt Am Main 33 минуты назад

      Это ты про кого?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +439

      Frankfurt Am Main > O-Z 13 минут назад

      Сычёв Торбинский Павленко Быстров погнались за длинным рублём, ии где они сейчас?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Str4nger 2 часа назад

      Зря, он когда-то не перешёл в ГазМяс (

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1927

      Черкизовский Кот 2 часа назад

      Дима, ты должен был закончить карьеру ещё 8 лет назад, когда в матче с КС с метра не попал по воротам. А ведь какой классный игрок был. Лет до 26.

      0
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      Рейтинг: +9425

      vladimir-7 2 часа назад

      Философ Сычев стал игроком Пюника у которого профессиональный
      подход и большие амбиции. А где его (клуб) искать-то?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +699

      FaTeK1945ru 2 часа назад

      ...что делал всё это время Сычёв? Грешным делом думал,что он помер.

      3
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