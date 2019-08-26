Эдегор стал первым с 2003 года норвежцем, забившим гол в Примере

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Мальорку» со счетом 1:0.

Победу сан-себастьянской команде принес гол полузащитника Мартина Эдегора на 83-й минуте.

Как сообщает Gracenote Live, Эдегор – первый за 16 лет норвежец, отличившийся в Примере.

В последний раз уроженец Норвегии забивал в матче высшего испанского дивизиона 2 марта 2003 года. Тогда форвард Джон Карью в составе «Валенсии» поразил ворота «Сельты».