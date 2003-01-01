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    Эдегор стал первым с 2003 года норвежцем, забившим гол в Примере

    В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Мальорку» со счетом 1:0.

    Победу сан-себастьянской команде принес гол полузащитника Мартина Эдегора на 83-й минуте.

    Как сообщает Gracenote Live, Эдегор – первый за 16 лет норвежец, отличившийся в Примере.

    В последний раз уроженец Норвегии забивал в матче высшего испанского дивизиона 2 марта 2003 года. Тогда форвард Джон Карью в составе «Валенсии» поразил ворота «Сельты».

    • «Реал Сосьедад» арендовал Эдегора у «Реала» на один год.
    • 20-летний футболист провел уже два матча по 90 минут.

    Источник: Gracenote Live

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