Эдегор стал первым с 2003 года норвежцем, забившим гол в Примере

В матче 2-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» в гостях обыграл «Мальорку» со счетом 1:0.
Победу сан-себастьянской команде принес гол полузащитника Мартина Эдегора на 83-й минуте.
Как сообщает Gracenote Live, Эдегор – первый за 16 лет норвежец, отличившийся в Примере.
В последний раз уроженец Норвегии забивал в матче высшего испанского дивизиона 2 марта 2003 года. Тогда форвард Джон Карью в составе «Валенсии» поразил ворота «Сельты».
- «Реал Сосьедад» арендовал Эдегора у «Реала» на один год.
- 20-летний футболист провел уже два матча по 90 минут.
Источник: Gracenote Live