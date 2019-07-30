Егоров – о судействе в РПЛ: «У нас нет волшебной палочки, чтобы взмахнуть и сразу все исправить»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о проблеме судейства в российской Премьер-лиге, которая обострилась в начале сезона-2019/20.

«Судейство в первых турах всколыхнуло общественность. Это неприятно. Наше дело – оставаться в тени. К сожалению, мы вышли на первый план. Мы после каждого тура анализируем ошибки.

Как правило, это две причины: арбитр не готов физически или психологически. В каком направлении двигаться, мы знаем. После каждой игры с арбитрами ведется диалог, смотрим клипы, обсуждаем. Но у нас нет волшебной палочки, чтобы взмахнуть и сразу все исправить», – сказал Егоров.

В первых трех турах РПЛ к судейству возникли вопросы в матчах «Спартак» – «Сочи», «Локомотив» – «Рубин», «Ростов» – «Спартак» и «Оренбург» – «Зенит».

Егоров: «В эпизоде с пенальти в ворота «Оренбурга» Карасев ошибся. В конце матча надо было назначать 11-метровый за нарушение Барриоса»