Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Егоров – о судействе в РПЛ: «У нас нет волшебной палочки, чтобы взмахнуть и сразу все исправить»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о проблеме судейства в российской Премьер-лиге, которая обострилась в начале сезона-2019/20.

    «Судейство в первых турах всколыхнуло общественность. Это неприятно. Наше дело – оставаться в тени. К сожалению, мы вышли на первый план. Мы после каждого тура анализируем ошибки.

    Как правило, это две причины: арбитр не готов физически или психологически. В каком направлении двигаться, мы знаем. После каждой игры с арбитрами ведется диалог, смотрим клипы, обсуждаем. Но у нас нет волшебной палочки, чтобы взмахнуть и сразу все исправить», – сказал Егоров.

    В первых трех турах РПЛ к судейству возникли вопросы в матчах «Спартак»«Сочи», «Локомотив»«Рубин», «Ростов» – «Спартак» и «Оренбург»«Зенит».

    Егоров: «В эпизоде с пенальти в ворота «Оренбурга» Карасев ошибся. В конце матча надо было назначать 11-метровый за нарушение Барриоса»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:49
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10112

      Garrincha58 9 минут назад

      был бы я Гарри Поттером взмахнул бы палочкой и господина Егорова отправил бы на Воркуту инспектировать и судить футбол оленеводов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2465

      мы_не_рабы 33 минуты назад

      Жаль что нет волшебной палочки! Зато была возможность установить VAR с начала сезона. Но, вдруг подсуетился Матч ТВ ( читай газпром) и "понеслась волна беззакония".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +275

      Shotlandets86 38 минут назад

      Клипы они смотрят.)))

      А матчей с судейскими ошибками было больше. Арсенал-Динамо, Рубин-Ахмат.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79117
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72756
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru