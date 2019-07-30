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    Егоров: «В эпизоде с пенальти в ворота «Оренбурга» Карасев ошибся. В конце матча надо было назначать 11-метровый за нарушение Барриоса»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров указал на две серьезные ошибки судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым во время матча 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».

    «Вчера видел информацию, что «Оренбург» будет обращаться в департамент по поводу работы Карасева. Оценка инспектора совпала с моим мнением. В эпизоде с назначением пенальти в ворота «Оренбурга» Сергей Карасев ошибся – надо было продолжить игру. И в конце матча надо было назначать 11-метровый за нарушение Барриоса», – сказал Егоров.

    • «Зенит» победил «Оренбург» со счетом 2:0.
    • Карасев назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за игру рукой, а в аналогичном эпизоде в штрафной площади «Зенита» 11-метровый решил не ставить.
    • Президент приволжского клуба Владимир Кияев заявил, что будет подана жалоба на судейство в этой встрече.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4111

      серега кашин 4 минуты назад

      и после этого опять будутговорить что судья спартаку помогают

      0
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      Рейтинг: +1592

      neveldomha 5 минут назад

      Что было бы если бы Карасев не назначил пенальти в ворота Оренбурга никто не знает. Весь ход последующих событий был бы абсолютно другим. Так что правильнее говорить об ошибке Карасева с назначенным пенальти. Все остальное домыслы. И тогда очевиднее 0-1, чем какой либо другой счет. Так как я на все сто уверен, что Оренбург не мог бы забить. И ход матча это только подтвердил. Как минимум два стопроцентных запоротых момента. Да и у Зенита они тоже были.

      1
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      Рейтинг: +736

      Борат 13 минут назад

      ЧТО НИ ГОВОРИ, А СТЫДНО ЗА СПАРТАК !
      ПАХУЧИЕ 4 ОЧКА И ЖДЁМ ВЫЛЕТ ОТ ТУНА !

      1
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      Рейтинг: +4244

      Агасфер 20 минут назад

      Фарм-клубы,руководимые Миллером,могут высказывать своё мнение,но без последствий для их благополучия в таблице.Теперь их два,а это 12 очков гарантировано.При этом "упорная борьба" предусмотрена сценарием.

      1
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      Рейтинг: +3340

      nik55 22 минуты назад

      где Спартак тогда тявкают все-----где Бзенит и тогда тишина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +246

      Grom1987 26 минут назад

      А где крики и оры про продажное судейство???
      Правильно, нигде. Ведь газпроммедиа не будет против Зенита топить. Им только Спартак интересен.
      Вонючее болото!!!

      2
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      Рейтинг: +2957

      Viper for CSKA 30 минут назад

      Главное - всё так буднично. Подумаешь, что команду, по сути, убили. Две ошибки при назначении пенальти, и обе - в пользу соперника. Всё в порядке вещей. В поддавки же играем, не в футбол.

      3
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      Рейтинг: +59

      Брина 33 минуты назад

      Ручной Карась

      0
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      Рейтинг: +8187

      DeStar 33 минуты назад

      Т.е должно быть типа 1:1:?)

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      Рейтинг: +10546

      slavutiq70 39 минут назад

      Судейство очень слабенькое ,,,мягко говоря,,,,всё же надеюсь что это просто ошибки а не заказ,,,,,

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