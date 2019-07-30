Егоров: «В эпизоде с пенальти в ворота «Оренбурга» Карасев ошибся. В конце матча надо было назначать 11-метровый за нарушение Барриоса»

и после этого опять будутговорить что судья спартаку помогают
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров указал на две серьезные ошибки судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым во время матча 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».
«Вчера видел информацию, что «Оренбург» будет обращаться в департамент по поводу работы Карасева. Оценка инспектора совпала с моим мнением. В эпизоде с назначением пенальти в ворота «Оренбурга» Сергей Карасев ошибся – надо было продолжить игру. И в конце матча надо было назначать 11-метровый за нарушение Барриоса», – сказал Егоров.
- «Зенит» победил «Оренбург» со счетом 2:0.
- Карасев назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за игру рукой, а в аналогичном эпизоде в штрафной площади «Зенита» 11-метровый решил не ставить.
- Президент приволжского клуба Владимир Кияев заявил, что будет подана жалоба на судейство в этой встрече.