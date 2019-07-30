Егоров: «В эпизоде с пенальти в ворота «Оренбурга» Карасев ошибся. В конце матча надо было назначать 11-метровый за нарушение Барриоса»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров указал на две серьезные ошибки судейской бригады во главе с Сергеем Карасевым во время матча 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».

«Вчера видел информацию, что «Оренбург» будет обращаться в департамент по поводу работы Карасева. Оценка инспектора совпала с моим мнением. В эпизоде с назначением пенальти в ворота «Оренбурга» Сергей Карасев ошибся – надо было продолжить игру. И в конце матча надо было назначать 11-метровый за нарушение Барриоса», – сказал Егоров.