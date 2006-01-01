«Оренбург» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил о планах клуба направить в РФС жалобу на судейство в матче 3-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

Петербургская команда выиграла со счетом 2:0.

Встречу обслуживал Сергей Карасев .

. Рефери назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за игру рукой, а в аналогичном эпизоде в штрафной площади «Зенита» 11-метровый решил не ставить.

«Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасева. На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к «Оренбургу», вчера это было очевидно.

Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи Премьер-лиги. Либо судите объективно, либо не судите вовсе», – сказал Кияев.