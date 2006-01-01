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    «Оренбург» подаст жалобу на судейство в матче с «Зенитом»

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев заявил о планах клуба направить в РФС жалобу на судейство в матче 3-го тура Премьер-лиги против «Зенита».

    • Петербургская команда выиграла со счетом 2:0.
    • Встречу обслуживал Сергей Карасев.
    • Рефери назначил пенальти в ворота «Оренбурга» за игру рукой, а в аналогичном эпизоде в штрафной площади «Зенита» 11-метровый решил не ставить.

    «Нам трудно сразу с грандами играть, проиграть чемпиону не зазорно, но, откровенно говоря, судейство было не на высоте. Мы хотим подать жалобу в РФС на действия арбитра, собираемся посмотреть статистику матчей с участием Карасева. На наш взгляд, в них есть некое предвзятое отношение к «Оренбургу», вчера это было очевидно.

    Мне обидно за болельщиков. Когда судья допускает такие явные ошибки, мне кажется, арбитр такого уровня не должен судить матчи Премьер-лиги. Либо судите объективно, либо не судите вовсе», – сказал Кияев.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:19
    Комментарии17
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      Рейтинг: +27

      KET77 3 минуты назад

      Смешно просто это всё,,,,,это футбольный сайт,,,поэтому не хочу просто писать откуда все это идёт,,,,но все и так всё знают,,,Удачи Питеру пока у власти ,,,,,а то потом опять жоооопа,,,

      1
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      Рейтинг: +347

      dimag 9 минут назад

      Вор у вора дубинку украл

      2
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      Рейтинг: +984

      klim2m 15 минут назад

      Халоп на барина лаптем замахнулся))), а барин то барин стоит ухмыляется как холоп то резвится , Ну пусть покуражится все таки праздник на улице )))

      0
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      Рейтинг: +10508

      slavutiq70 19 минут назад

      Не смешите,не надо считать народ за дебилов,,,,

      2
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      Рейтинг: +984

      klim2m > slavutiq70 15 минут назад

      А они без улыбок считают нас такими ))

      2
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      Рейтинг: +1526

      ухоженный крокодил > slavutiq70 11 секунд назад

      Иди пердни в обувную коробку зафитиши, запомни, ведь это ты будешь чувствовать, когда мы защитим титул.
      А кто пишет такую же ху.и.ту как и ты, то мы не вас не считаем дебилами, вы и есть они.

      0
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      Рейтинг: +1717

      JTherry 25 минут назад

      будет хотя бы прецедент, как компания-вассал подает жалобу на судью, который судил, как приказала компания-сюзерен)))

      3
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      Рейтинг: +472

      ААМ 26 минут назад

      Основания для этого есть и это печально.

      0
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      Рейтинг: +13484

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Для кого спектакль будет???...

      5
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      Рейтинг: +16069

      VVM1964 41 минуту назад

      Да да - " напугали ежа голой жопой " )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Алексей 199 41 минуту назад

      Вы не с грандом встречались , а с хозяевами своими. Вы рабы Газпрома

      10
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      Рейтинг: +441

      KPCCSPB > Алексей 199 36 минут назад

      Дожуй содержимое корыта своего, а потом пиши

      2
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      Рейтинг: +984

      klim2m > KPCCSPB 11 минут назад

      Сам то веришь что вы рукоблуды газовые,выйграли честно что у морских и пуховых ? Особенно пуховики сильно старались не забить)))

      2
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      Рейтинг: +45

      Завулон new new 41 минуту назад

      Руки были абсолютно разные,это раз. У них моментов реальных забить было не меньше 10 это два. Согласен обидно.
      зы. Игра Оренбурга очень понравилась.

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      Рейтинг: +984

      klim2m > Завулон new new 10 минут назад

      А чегож не понравится игра то ))))))

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      Рейтинг: +45

      Завулон new new > klim2m 5 минут назад

      Понравилась игра,используй хозяева хоть треть своих моментов фиг знает как бы всё вышло.

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