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    «Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов подвел итоги собрания рабочей группы РПЛ, на котором среди прочих рассматривался вопрос об изменении формата лимита на легионеров.

    «На собрании рабочей группы РПЛ обсуждались разные вопросы. В том числе вопрос о лимите на легионеров. Несмотря на то что в работе академии «Спартака», молодeжной команды и «Спартака-2» есть ещe куда стремиться, несмотря на рассказы об эффективности академий других клубов, в обойме основной команды сейчас семь воспитанников. Это Максименко, Мелкадзе, Гулиев, Рассказов, Ломовицкий, Игнатов и Кутепов. Мало кто из клубов РПЛ может сказать о таком количестве.

    Нами была высказана следующая позиция по лимиту: в заявке восемь легионеров, 17 россиян. На поле без ограничений. И увеличение числа доморощенных игроков в заявке, что стимулировало бы развитие детских школ и академий», – сказал Измайлов.

    В настоящее время в Премьер-лиге действует ограничение на иностранных футболистов на поле по схеме «шесть легионеров плюс пять россиян».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3369

      Спартач80 13 минут назад

      Вот по собственным воспитанникам надо бы ужесточить.

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      Рейтинг: +10172

      bset 26 минут назад

      Надо сделать, чтобы у нас только один легионер в клубе мог быть. А то россияне чет слишком дешевые, зарплаты у них маленькие. А так даже игроки вроде Головина перестанут в Европу уезжать, красота.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      Алехсбургер. 29 минут назад

      Ну,Гулиев по другому лимиту пойдёт..

      0
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      Рейтинг: +8903

      slavutiq70 33 минуты назад

      В принципе нормальная позиция,,,

      1
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      Рейтинг: +4724

      Сильвербой 35 минут назад

      Совершенно нет разницы каков будет лимит! У нас ни легионеров качественных найти не могут (за редким исключением), ни своих вырастить (вообще без исключений)!!!

      0
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      Рейтинг: +16676

      oyabun > Сильвербой 16 минут назад

      Найти то можно, а вот купить.. Только Зенит может позволить себе тратить огромные деньги на легов. Не свои же.

      1
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      Рейтинг: +1564

      Masteralex 40 минут назад

      нет, это тупиковая ветвь для российского футбола

      надо идти по пути Китая или МЛС где строгий лимит в максимум 3 игрока на поле, но при этом молодых тоже должно быть минимум 2 или 3

      скоро Китай и США заиграют в футбол на уровне других сборных, а мы будем в такой же жопе

      1
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      Рейтинг: +3314

      Lester84 > Masteralex 34 минуты назад

      У Китая такой лимит уже лет 10. И где успехи сборной или китайских клубов в азиатской ЛЧ? Тоже самое по США - они даже квалификацию к последнему ЧМ не прошли

      2
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      Рейтинг: +10172

      bset > Lester84 28 минут назад

      Ага. И Англия, в которой никакого лимита, куча легионеров, все говорят, мол, англичане в топовых клубах не играют, сборная слабая. Без всяких лимитов пробились в основы своих клубов и сборной дошли до полуфинала ЧМ. Вот что делает конкуренция вместо навязанных ограничений.

      2
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      Рейтинг: +3269

      александр п 55 минут назад

      Шаг в верном направлении,если речь идёт о заявке на игру.

      1
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      Рейтинг: +6283

      parevg 56 минут назад

      Правильно, но лучше 7+18 и не только доморощенных, но и моложе 21 года на поле.

      0
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      Рейтинг: +3269

      александр п > parevg 52 минуты назад

      Не надо про доморощенных и молодых,растить и так выгодней ,чем покупать по 20 млн евро.

      0
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      Рейтинг: +6283

      parevg > александр п 49 минут назад

      Жаль что Зенит этого не знает, у них из смены только Кержаков младший в Заявке...

      2
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      Рейтинг: +3269

      александр п > parevg 45 минут назад

      Они дербанят бюджетные деньги, а что бы готовить своих игроков умения пилить не достаточно.

      3
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      Рейтинг: +6283

      parevg > александр п 30 минут назад

      Вот именно, а если ввести правило что на поле должны быть и доморощенные и молодые игроки, тогда они зачешутся, тупо перекупить уже не выйдет...

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      Рейтинг: +3269

      александр п > parevg 15 минут назад

      В АПЛ ,в Бундеслиге,в Ла лиге такое правило есть? Зачем придумывать всякую ерунду и так на ладан дышим.

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      Рейтинг: +6283

      parevg > александр п 3 минуты назад

      Правильно, нет, вот и играют с составе мартыхаи с паспортами ЕС
      У нас в сборной уже бразильцы играют, паспорт проще дать чем вырастить из ребенка игрока сборной

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