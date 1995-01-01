«Спартак» выступил за лимит на легионеров по схеме «8+17» в заявке

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов подвел итоги собрания рабочей группы РПЛ, на котором среди прочих рассматривался вопрос об изменении формата лимита на легионеров.

«На собрании рабочей группы РПЛ обсуждались разные вопросы. В том числе вопрос о лимите на легионеров. Несмотря на то что в работе академии «Спартака», молодeжной команды и «Спартака-2» есть ещe куда стремиться, несмотря на рассказы об эффективности академий других клубов, в обойме основной команды сейчас семь воспитанников. Это Максименко, Мелкадзе, Гулиев, Рассказов, Ломовицкий, Игнатов и Кутепов. Мало кто из клубов РПЛ может сказать о таком количестве.

Нами была высказана следующая позиция по лимиту: в заявке восемь легионеров, 17 россиян. На поле без ограничений. И увеличение числа доморощенных игроков в заявке, что стимулировало бы развитие детских школ и академий», – сказал Измайлов.

В настоящее время в Премьер-лиге действует ограничение на иностранных футболистов на поле по схеме «шесть легионеров плюс пять россиян».