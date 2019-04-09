Стерлинг: «Гвардиола всегда стоит за спиной и не дает расслабиться»

Форвард «Манчестере Сити» Рахим Стерлинг поделился секретом успешного выступления за «горожан» в преддверие матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

«Лига чемпионов – невероятный турнир. На поздних стадиях все воспринимается по-особому. Нельзя терять концентрацию, но важно наслаждаться моментом, насколько это возможно.

Мой секрет удачной игры в работе со классной командой и невероятным тренером в условиях, в которых я постоянно самосовершенствуюсь и учусь новым вещам. Все подталкивает меня не стоять на месте и становиться лучше. Гвардиола всегда стоит у тебя за спиной и не дает расслабиться.

Новый стадион «Тоттенхэма» великолепен. Он красивый, и я рад, что мне наконец довелось его увидеть. Я много о нем слышал, а теперь приятно увидеть все воочию. Надеюсь, нас ждет на этой арене хороший матч», – заявил футболист.

Матч состоится сегодня в Лондоне в 22:00 по московскому времени.

