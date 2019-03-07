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    Адвокат: «Просто смешно, что ФСИН отрицает факт онемения ноги у Кокорина»

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, раскритиковал заявление Федеральной службы исполнения наказаний.

    Ранее Ромашов сообщил, что после электрофореза, сделанного футболисту в СИЗО, у него появились ожоги о онемела нога. Во ФСИН позже подчеркнули, что никаких ожогов у форварда нет, а онемение ноги произошло от малоподвижности.

    В среду Кокорин заявил, что ему больно ходить. В марте 2018 года игрок перенес операцию на крестообразных связках колена.

    «Вчера были у Саши, закончили ознакомление с дополнительными материалами дела. Нога все так же немеет. То, что ФСИН отвергает факт этого, просто смешно. Руководитель ФСИН говорит о том, что Кокорин лежит, смотрит телевизор, и из-за этого у него немеет нога. Тогда у всех заключенных ноги неметь должны, они ведь все лежат и смотрят телевизор.

    По поводу Европейского суда по правам человека, мы пока не получили апелляционное постановление Мосгорсуда. Сначала оно должно поступить в Тверской суд. На следующей неделе попытаемся его получить, если оно поступит, и сразу же направим жалобу в ЕСПЧ. Терпеть уже невозможно», – сказал Ромашов.

    • В начале октября Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве.
    • Срок их ареста продлялся уже дважды. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: Sport24

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    07.03.2019 12:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +718

      ДВС 7 марта 2019, 16:35

      Вскрытие покажет было онемение или нет , но нужно дождаться летального исхода. С большой вероятностью, вижу такую картину, как выходящего из мертвецкой при Бутырке патологоанатома, который торжественно объявляет, что онемения не было и покойник симулировал, а умер по другой причине.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 марта 2019, 14:52

      Спросить стесняюсь, скоро поступит от Саши жалоба на онемение члена? И какой рукой он снимает малоподвижность? Почему проблемы нападающего «Зенита» Александра Кокорина не освещают журналы COSMOPOLITAN, Burda и Мурзилка?

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2019, 13:05

      ФСИН ждет сигнала от плешивого, но тот не желает отменять своё
      указание и ему все равно, что будет с футболистом, самое главное
      для него, чтобы рассчитаться за обиду, нанесенную своему Шпаку.

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 марта 2019, 13:01

      Да они и ни подтвердить ни опровергнуть не могут)) не у них же немеет))

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