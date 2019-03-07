Адвокат: «Просто смешно, что ФСИН отрицает факт онемения ноги у Кокорина»

Вскрытие покажет было онемение или нет , но нужно дождаться летального исхода. С большой вероятностью, вижу такую картину, как выходящего из мертвецкой при Бутырке патологоанатома, который торжественно объявляет, что онемения не было и покойник симулировал, а умер по другой причине.
Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, раскритиковал заявление Федеральной службы исполнения наказаний.
Ранее Ромашов сообщил, что после электрофореза, сделанного футболисту в СИЗО, у него появились ожоги о онемела нога. Во ФСИН позже подчеркнули, что никаких ожогов у форварда нет, а онемение ноги произошло от малоподвижности.
В среду Кокорин заявил, что ему больно ходить. В марте 2018 года игрок перенес операцию на крестообразных связках колена.
«Вчера были у Саши, закончили ознакомление с дополнительными материалами дела. Нога все так же немеет. То, что ФСИН отвергает факт этого, просто смешно. Руководитель ФСИН говорит о том, что Кокорин лежит, смотрит телевизор, и из-за этого у него немеет нога. Тогда у всех заключенных ноги неметь должны, они ведь все лежат и смотрят телевизор.
По поводу Европейского суда по правам человека, мы пока не получили апелляционное постановление Мосгорсуда. Сначала оно должно поступить в Тверской суд. На следующей неделе попытаемся его получить, если оно поступит, и сразу же направим жалобу в ЕСПЧ. Терпеть уже невозможно», – сказал Ромашов.
- В начале октября Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по обвинению в нанесении побоев и хулиганстве.
- Срок их ареста продлялся уже дважды. В последний раз – до 8 апреля.