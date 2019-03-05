Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Замглавы ФСИН: «Нога у Кокорина онемела от малоподвижности. Он лежит, смотрит телевизор, усиленно набирает вес»

    Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что онемение ноги у нападающего «Зенита» Александра Кокорина в СИЗО-2 «Бутырка» связано с тем, что футболист двигается в недостаточном объеме.

    «Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес.

    Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет», – сказал Максименко.

    Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов сообщил, что игрок получил ожоги во время электрофореза, в результате чего у него онемела нога. Сегодня представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков опроверг данную информацию, заявив, что форвард не предъявляет никаких жалоб и продолжает посещать спортзал.

    В октябре Кокорин и нападающий «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал их арест. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: «Интерфакс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2019 16:38
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн 6 марта 2019, 21:08

      Это давно перестало быть смешным. Вы либо сажаете их, либо выпускаете, полгода тянуть резину с СИЗО просто нелепо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 марта 2019, 23:28

      Что-то после этих слов стало неспокойно за здоровье К. Если его генерал невзлюбил, а К. у него в тюрьме-тревожно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 22:43

      Адвокат за работой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 марта 2019, 21:53

      эти все фсины и адвокаты сами не разберутся где правда а где ложь каждый норовит одеяло стащить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 марта 2019, 20:25

      Отдохнёт на всю оставшуюся жизнь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 20:02

      Я так понимаю, что заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил: Кокорин сам дурак.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2019, 19:31

      Вывод простой. Не распускай руки, и ноги будут в порядке

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 марта 2019, 19:29

      зам главы фсин по ходу и доктор... если не кандидат наук.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 5 марта 2019, 19:16

      То заявляют, что нога немеет от того, что Кокоша не двигается. Но, в тоже время, он не жалуется и посещает спортзал(?). Логики нет, но звучит успокоительно, если не вникать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6063

      rash1959 5 марта 2019, 18:09

      Многие россияне мечтают так жить ( Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес.) как они сидят. Но даже сидеть так не каждому дано.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > rash1959 5 марта 2019, 18:37

      Это реклама от ФСИН была)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +718

      ДВС > rash1959 5 марта 2019, 19:07

      До суда сидельцы не осуждены и, как бы, обычные граждане. Вероятно, что некоторые будут признаны невиновными.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11