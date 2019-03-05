Замглавы ФСИН: «Нога у Кокорина онемела от малоподвижности. Он лежит, смотрит телевизор, усиленно набирает вес»

Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что онемение ноги у нападающего «Зенита» Александра Кокорина в СИЗО-2 «Бутырка» связано с тем, что футболист двигается в недостаточном объеме.

«Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес.

Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол и у него никаких проблем со здоровьем нет», – сказал Максименко.

Ранее адвокат Кокорина Андрей Ромашов сообщил, что игрок получил ожоги во время электрофореза, в результате чего у него онемела нога. Сегодня представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков опроверг данную информацию, заявив, что форвард не предъявляет никаких жалоб и продолжает посещать спортзал.

В октябре Кокорин и нападающий «Краснодара» Павел Мамаев были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы. Суд дважды продлевал их арест. В последний раз – до 8 апреля.