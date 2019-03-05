Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Адвокат Кокорина: «Нога Александра онемела после ожогов. Наступают необратимые последствия»

    Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о последствиях ожогов, полученных футболистом во время процедуры электрофореза в СИЗО.

    Форвард находится в «Бутырке» с 11 октября. Ранее он жаловался на боль в колене. В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на крестообразных связках.

    «Не знаю, когда наконец к Кокорину пустят врача «Зенита». Мы об этом ходатайствовали еще месяц назад. В прошлую пятницу ему делали электрофорез. У Александра наблюдается онемение ноги в том месте, где повреждено колено. Наступают необратимые последствия. Сегодня мне другие журналисты сообщили, что представители ФСИН заявили, что ожогов нет, просто покраснения. Это неправда. Мы будем реагировать, подавать жалобы.

    Сейчас мы не думаем о привлечении к ответственности тех, кто виноват. Просто констатируем факт, что в отсутствии программы восстановления Кокорина после операции, наступают такие изменения, в том числе и онемение ноги», – сказал Ромашов.

    Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре на два месяца за участие в нескольких драках в Москве по обвинению в побоях и хулиганстве. Суд уже дважды продлевал срок их ареста. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2019 12:35
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 5 марта 2019, 14:59

      Адвокат - неадекват. Адвокат в России единственный был толковый и профессиональный, да и тот из Голландии. )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2019, 14:51

      Хочется верить,что это просто вымысел адвоката,для того,что бы вытащить Кокорина из тюрьмы.
      Не хочется,что бы такой футболист в прямом смысле сгнил на зоне.
      Если это правда,то почему не пускают врачей Зенита,ведь парню и вправду нужна помощь.Неужели сразу,когда адвокат говорил про травму,нельзя было оказать помощь именно врачами Зенита,а не медиками СИЗО????
      Здоровья и только здоровья!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 5 марта 2019, 14:44

      Ампутируют что ли? По яица? Твою ж мать!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > батог 5 марта 2019, 14:51

      Ты находишь в этом что-то смешное???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Татарин за ЦСКА 5 марта 2019, 16:02

      Да нет там ни хрена! Адвокаты отрабатывают, то что прое ..ли осенью! Уже давно бы вышли и забыли !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 5 марта 2019, 14:36

      У зенита теперь есть азмун поэтому кокорин может еще посидеть, не так уже и нужен

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > acor94 5 марта 2019, 14:39

      А в сборной кто его заменит?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt > александр п 5 марта 2019, 18:11

      Как будто он там большую роль играет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      mirspirs 5 марта 2019, 14:26

      В апреле будет полгода, приговор дадут год, а день в сизо за 2 идёт. Итог-выпустят в зале суда. Все будут довольны. Преступление было? Да. Наказание было? Да.

      Зачем тут устраивать интриги с отмирающим коленом? Хз, молчали бы в тряпочку, все было б тип-топ. У мамаева видимо мозгов побольше будет, тот и раскаяние, и смирение, и в церковь ударился, и мячик попинал, все это конечно показуха, но правда линия его поведения выглядит нормальной. Этот же, Кокорин, уже обоcралcя по уши. И нога болит, и массаж не сделать, и фашисты утюгами прижигают, и в письмах херню несу, которые потом "кореша" сливают журналюгам. Я вот представляю как он со своей олигофренской улыбкой сидит и говорит у меня нога обгорела.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > mirspirs 5 марта 2019, 14:52

      Как понять молчать,а вдруг это серьезнее,чем ты думаешь???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > mirspirs 5 марта 2019, 15:06

      Золотые слова! Всего-то и надо, признать по-мужски, что ты накосячил и иди дальше мячик пинай за "Национальное достояние". Так нет же! Как истеричная баба, которая никогда в жизни не признает свою вину и будет то лыбы корчить ("структура лица такая", по словам мамы), то жертву "кровавава рыжыма" изображать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1430

      balam > ЮНик 6 марта 2019, 03:43

      гэбня кровавая!верните ногу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 5 марта 2019, 14:26

      Паника кокоши. Готов и вторую на электрофорез сдать, что бы выйти

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ALEX ML 5 марта 2019, 14:53

      Думаю ты не прав.Уверен,если врачи Зенита туда рвуться,то что-то серьезное.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 5 марта 2019, 14:04

      Не знаю, что там с ногой и электрофорезом. Не врач. Но злорадствовать - мерзко... Гнобят парня глупо и незаконно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Валерий1965 5 марта 2019, 14:53

      Ты тут походу один из не многих адекватный)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML > Валерий1965 6 марта 2019, 13:53

      Да. Парня за сраку и на парашу по ложному обвинению?Он же хороший))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 марта 2019, 14:02

      Не п...ди..
      Знаешь ты там обратимые или нет..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 5 марта 2019, 13:59

      Не для того его сажали, чтоб здоровым выпустить. Сверхзадача не посадить, а убрать из футбола. Для этого сделают калекой под аплодисменты благочестивой публики.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ДВС 5 марта 2019, 14:53

      Ну может скажешь,кому это нужно???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 марта 2019, 13:40

      Необратимые последствия произошли когда то с мозгом у него

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Asbjorn 5 марта 2019, 14:48

      А вот это в точку.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11