Адвокат Кокорина: «Нога Александра онемела после ожогов. Наступают необратимые последствия»

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о последствиях ожогов, полученных футболистом во время процедуры электрофореза в СИЗО.

Форвард находится в «Бутырке» с 11 октября. Ранее он жаловался на боль в колене. В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на крестообразных связках.

«Не знаю, когда наконец к Кокорину пустят врача «Зенита». Мы об этом ходатайствовали еще месяц назад. В прошлую пятницу ему делали электрофорез. У Александра наблюдается онемение ноги в том месте, где повреждено колено. Наступают необратимые последствия. Сегодня мне другие журналисты сообщили, что представители ФСИН заявили, что ожогов нет, просто покраснения. Это неправда. Мы будем реагировать, подавать жалобы.

Сейчас мы не думаем о привлечении к ответственности тех, кто виноват. Просто констатируем факт, что в отсутствии программы восстановления Кокорина после операции, наступают такие изменения, в том числе и онемение ноги», – сказал Ромашов.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре на два месяца за участие в нескольких драках в Москве по обвинению в побоях и хулиганстве. Суд уже дважды продлевал срок их ареста. В последний раз – до 8 апреля.