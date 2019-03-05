ФСИН: «Информация об ожогах Кокорина – неправда. Игрок не жалуется и продолжает заниматься в спортзале»

Представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков опроверг информацию и полученных повреждениях в СИЗО нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

Ранее адвокат футболиста Андрей Ромашов сообщил, что после проведенного на колене электрофореза у форварда образовались ожоги и началось онемение ноги.

«Информация, размещенная в ряде СМИ о якобы получении ожогов Кокориным во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО-2 Москвы, не соответствует действительности.

В настоящее время Кокорин жалоб не предъявляет, состояние его здоровья удовлетворительное. Он продолжает посещение спортивного зала СИЗО», – сказал Цыганков.

В октябре Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве. Впоследствии суд дважды продлял их арест. В последний раз – до 8 апреля.