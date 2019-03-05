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    ФСИН: «Информация об ожогах Кокорина – неправда. Игрок не жалуется и продолжает заниматься в спортзале»

    Представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков опроверг информацию и полученных повреждениях в СИЗО нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

    Ранее адвокат футболиста Андрей Ромашов сообщил, что после проведенного на колене электрофореза у форварда образовались ожоги и началось онемение ноги.

    «Информация, размещенная в ряде СМИ о якобы получении ожогов Кокориным во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО-2 Москвы, не соответствует действительности.

    В настоящее время Кокорин жалоб не предъявляет, состояние его здоровья удовлетворительное. Он продолжает посещение спортивного зала СИЗО», – сказал Цыганков.

    В октябре Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и детский тренер Александр Протасовицкий были арестованы на два месяца по обвинению в побоях и хулиганстве. Впоследствии суд дважды продлял их арест. В последний раз – до 8 апреля.

    Источник: «Интерфакс»

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    05.03.2019 14:42
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 5 марта 2019, 23:59

      Да пусть он хоть онанирует...ПоХ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 22:19

      Трудно распутать этот клубок.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 20:12

      Сожгли ногу парню, а теперь врут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 марта 2019, 19:08

      МУСАРАМ ВЕРИТЬ СЕБЯ НЕ УВАЖАТЬ!!!! СВОБОДУ АЛЕКСАНДРУ КАКОРИНУ!!!! ВЕСЬ УВСИН В НИЖНИЙ ТАГИЛ ОТПРОВИТЬ БАЛАНДУ ХЛЕБАТЬ!!!?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10451

      ivany4 5 марта 2019, 18:12

      Информацию ВСИН проверить легко.
      А вот справки об ожоге адвокат-горлопан так и не представил.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ivany4 5 марта 2019, 19:12

      А как он предоставит,если врача не допускают?

      3
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      ...
      Рейтинг: +10451

      ivany4 > александр п 5 марта 2019, 19:47

      А ты где прочитал, что он пригласил врача, а его не пустили???

      2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > ivany4 5 марта 2019, 19:52

      Зенитовских врачей не пустили до сих пор.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10451

      ivany4 > александр п 6 марта 2019, 00:01

      Недалеким быть легко.
      Пишу не думая, отвечаю что хочу!!!

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ivany4 6 марта 2019, 04:08

      Тебе лучше знать,хотя думаю ты только прикидываешься дураком.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 марта 2019, 15:55

      На Интерфаксе вообще написали, что Кокоша жрет, ср..т, смотрит телевизор и интенсивно набирает вес к освобождению !
      РС. Кстати сам начальник ФСИН сказал!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +4369

      TOL47 5 марта 2019, 15:51

      верить на слово этим ребятам нельзя

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero 5 марта 2019, 15:20

      могли написать что занимался членовредительством и статейку добавить , что то как то скромно они ответили

      16
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 5 марта 2019, 15:09

      Их удовлетворяет состояние Кокорина.... А его? Странно если бы не так прокомментировали...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > Валерий1965 5 марта 2019, 15:19

      там ребята отмажутся даже если труп будет, умеют грамотно отписаться

      16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Валерий1965 5 марта 2019, 16:09

      А ему то что? Его на мороз что ли выгоняют? В кандалах по двору гоняют? Спит что ли у параши?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 марта 2019, 14:57

      Источник:ФСИН.
      Все ясно,не интересно

      4
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