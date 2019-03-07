Кокорин: «Мне больно ходить, жду врачей из «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии о состоянии своего здоровья.

«Пришел доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трех сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят. Жду врачей из «Зенита». Меня всe так же беспокоит колено. Больно ходить», – сказал Кокорин.