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    Кокорин: «Мне больно ходить, жду врачей из «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии о состоянии своего здоровья.

    «Пришел доктор и сказал: будем лечить. Начали делать процедуры. После двух-трех сеансов случился ожог. Сейчас это просто две болячки, намазанные зеленкой. Обидно, что развели ажиотаж из-за какого-то ожога, а вот о том, что впоследствии с моим здоровьем могут возникнуть еще более серьезные проблемы, в СМИ почему-то не говорят. Жду врачей из «Зенита». Меня всe так же беспокоит колено. Больно ходить», – сказал Кокорин.

    • Футболист получил ожоги во время процедуры электрофореза.
    • Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» с октября прошлого года. Месяц назад суд продлил его арест до 8 апреля.

    Источник: «Известия»

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    07.03.2019 08:10
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2019, 19:21

      Сколько можно издеваться над человеком!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 7 марта 2019, 15:00

      я аж слезу пустил)))) тебя не колено должно беспокоить,а кое что другое,хотя тебе на это пох

      4
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 7 марта 2019, 11:30

      Зря аблакаты какую-то нездоровую истерию разводят вокруг колена Кокорина.
      Ему это никоим образом не поможет.
      Хотя, почему ЗРЯ?
      Аблакаты-то только о своём бабле думают: как бы побольше и подольше тянуть из Кокошки "честно ими заработанное по уголовному делу".

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 7 марта 2019, 11:00

      Обиделся Кокорин, что СМИ много пишут про его ожог и недостаточно освещают колено. Да успокойся ты, Александр, вся страна только и делает, что читает про твое колено. Головы Соловчука и Пака, побитых ногами и стульями, никого не интересуют.

      6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 7 марта 2019, 10:31

      Ну и тупица! "Ажиотаж развёл" твой адвокатишка,за твои же деньги.То есть,дважды развёл тебя в этом эпизоде!! А так бы никто не узнал об этом "чрезвычайном происшествии".Корми его сытно дальше,Миллеру денег не жалко.

      5
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      Рейтинг: +748

      99-й 7 марта 2019, 10:07

      Мне уже больно про него читать, жду врачей из зенита!...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 7 марта 2019, 09:59

      чувствую после отсидки, кокорин будит доказывать состоятельность не на поле, а у Малахова, плача как ему поломали жизнь

      10
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      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > папа сибиряк 7 марта 2019, 10:48

      неистово плюсую... пацталом.. ржунимагу!

      0
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      Рейтинг: +2251

      kvm > папа сибиряк 7 марта 2019, 15:13

      плача как ему поломали шоколадный глаз

      0
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      Рейтинг: +370

      mirspirs 7 марта 2019, 09:49

      Все его товарищи сидят- не жужжат. А у этой принцессы вечно то понос, то золотуха

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 7 марта 2019, 09:45

      Какие вы все злые ...зубы посыпятся ,лоб зеленкой..... От чего такая неприязнь ??? Что он вам сделал плохого?

      -2
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > fhnv 7 марта 2019, 10:55

      Да зависть.... Они люди как люди только денежный вопрос их испортил...

      3
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      Рейтинг: +2205

      spam2009 7 марта 2019, 09:44

      Сами довыпендривались епта. Сидите вы по ходу по заказу, причем высокому и ты думаешь что тебе врача пошлют, или кто-то наверху всех этих псевдозащитников слушать будет. Напакостил-отвечай, а то что ответ типа не по закону, а где он по закону епт. Как маленький, хотя вроде когда не того чувака стулом 3,14здил вроде был большой

      3
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