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    Трабукки – о Каррере, трансферной политике «Спартака» при итальянце, срыве перехода Терри

    Футбольный агент Марко Трабукки, который дружит с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О Массимо Каррере

    — Чем сейчас занимается Массимо Каррера?

    — Наслаждается свободным временем в Бергамо, занимается летним домом в лигурийском курортном местечке Алассио, следит за учебой дочки Мартины в Милане, смотрит футбол, болеет за «Ювентус».

    О трансферной политике «Спартака» при Каррере

    — Если вернуться в периоду его работы в «Спартаке», а к нему нельзя не вернуться, — был ли у Карреры с середины 2017 года карт-бланш в трансферных вопросах?

    — Да, он получил большие полномочия в комплектовании команды. Еще до чемпионства мы как-то обедали вчетвером: Леонид Федун, Юхан Гераскин, Каррера и я. Массимо попросил купить троих — Луиса Адриано, Самедова и Джикию. Несмотря на то, что не все в клубе, мягко говоря, были в восторге, акционер удовлетворил просьбу. Так было и после победы в чемпионате. Карт-бланш истек в конце прошлого сезона.

    — А начался после покупки Селихова, о которой Карреру не поставили в известность?

    — Да.

    — Как Каррера технически реализовывал свое право? Задумал пригласить Петковича, Пашалича или Жиго — выходил на Федуна?

    — Так и было. Разумеется, случались отказы. Например, когда речь шла о достаточно дорогих футболистах.

    — Каких именно?

    — Сенегальский форвард Ньянг из «Торино», хорватский защитник Чалета-Цар из «Зальцбурга», Антон Миранчук.

    — Роша — удача или нет? И если неудача, то чья?

    — Мне кажется, неудача. Двух футболистов «Гремио», которых просил Массимо, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится.

    — Получается, трансферные вопросы решали не только Каррера и Федун?

    — В каких-то случаях директорат имел право вето. Жорже Машаду, агент, давно работающий со «Спартаком», предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше — не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор — между кем-то и никем?

    — Каррера одобрил переход Роши, зная его стоимость?

    — Нет, он подтвердил по смс кандидатуру, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился.

    О срыве перехода в «Спартак» Джона Терри

    — Тут все ясно. Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил. Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения.

    О себе

    — Во времена Карреры в «Спартаке» про вас говорили: серый кардинал, управляющий всеми трансферами в клубе. Как вам эта роль?

    — М-м. Даже не знаю, что сказать. Как прокомментировать бред? Иногда люди склонны видеть не то, что есть, а то, что им удобно видеть. Пусть так думают, если хотят, к антирекламе отношусь спокойно. Я приводил в команду футболистов: Георгия Джикию, Александра Самедова, Луиса Адриано, Марко Петковича, Марио Пашалича, Николу Максимовича, Еременко, Софьяна Ханни, Самуэля Жиго. Дальше этого мое «кардинальство» не распространялось.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.02.2019 13:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2019, 19:12

      корректно и без всякой злости а на счёт Родионова так ему все не нравятся зато находя черт знает что

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 3 февраля 2019, 18:00

      Правда потихоньку начинает проникать в неокрепшее сознание псевдо болельщиков.Хотя до некоторых до самого конца так и не дойдёт, что проблема была не в тренере, а в руководстве.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 3 февраля 2019, 16:41

      О срыве перехода в «Спартак» Джона Терри...
      ...англичане нагадили 100500...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 3 февраля 2019, 16:24

      По Роше вот очень интересно.

      3
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 3 февраля 2019, 16:10

      Куда он там сейчас пришёл "работать"?
      В "Оренбург" селекционером?
      Тогда понятно это интервью: старается себя представить предельно корректным и в то же время высококвалифицированным специалистом...

      Любят и, главное, УМЕЮТ итальяшки ненавязчивый самопиар делать.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 15:57

      Сначала дать большие полномочия тренеру а потом отобрать их -это в стиле руководства Спартака.

      5
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 3 февраля 2019, 15:51

      Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор — между кем-то и никем?
      ...на мой взгляд, было бы лучше, чтобы эта сделка не состоялась вообще, за почти 2 года пребывания в Спартаке только на лавке оставил свой след...

      1
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 3 февраля 2019, 14:54

      Период "до лета" расставит всё по местам.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 3 февраля 2019, 14:34

      Странно - первая статья ( за время после отставки ) не обливающая Карреру грязью и не обвиняющая его во всех грехах - к чему бы это ???

      8
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > VVM1964 3 февраля 2019, 14:43

      Вернется.

      0
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      Рейтинг: +3490

      serhio80 > VVM1964 3 февраля 2019, 15:06

      Тем что это интервью трабукки? Или из его команды ктото еще давал?

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