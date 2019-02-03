Трабукки – о Каррере, трансферной политике «Спартака» при итальянце, срыве перехода Терри

Футбольный агент Марко Трабукки, который дружит с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой, дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О Массимо Каррере

— Чем сейчас занимается Массимо Каррера?

— Наслаждается свободным временем в Бергамо, занимается летним домом в лигурийском курортном местечке Алассио, следит за учебой дочки Мартины в Милане, смотрит футбол, болеет за «Ювентус».

О трансферной политике «Спартака» при Каррере

— Если вернуться в периоду его работы в «Спартаке», а к нему нельзя не вернуться, — был ли у Карреры с середины 2017 года карт-бланш в трансферных вопросах?

— Да, он получил большие полномочия в комплектовании команды. Еще до чемпионства мы как-то обедали вчетвером: Леонид Федун, Юхан Гераскин, Каррера и я. Массимо попросил купить троих — Луиса Адриано, Самедова и Джикию. Несмотря на то, что не все в клубе, мягко говоря, были в восторге, акционер удовлетворил просьбу. Так было и после победы в чемпионате. Карт-бланш истек в конце прошлого сезона.

— А начался после покупки Селихова, о которой Карреру не поставили в известность?

— Да.

— Как Каррера технически реализовывал свое право? Задумал пригласить Петковича, Пашалича или Жиго — выходил на Федуна?

— Так и было. Разумеется, случались отказы. Например, когда речь шла о достаточно дорогих футболистах.

— Каких именно?

— Сенегальский форвард Ньянг из «Торино», хорватский защитник Чалета-Цар из «Зальцбурга», Антон Миранчук.

— Роша — удача или нет? И если неудача, то чья?

— Мне кажется, неудача. Двух футболистов «Гремио», которых просил Массимо, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится.

— Получается, трансферные вопросы решали не только Каррера и Федун?

— В каких-то случаях директорат имел право вето. Жорже Машаду, агент, давно работающий со «Спартаком», предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше — не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор — между кем-то и никем?

— Каррера одобрил переход Роши, зная его стоимость?

— Нет, он подтвердил по смс кандидатуру, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился.

О срыве перехода в «Спартак» Джона Терри

— Тут все ясно. Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил. Как истинный джентльмен приехал потом в Москву, чтобы лично принести извинения.

О себе

— Во времена Карреры в «Спартаке» про вас говорили: серый кардинал, управляющий всеми трансферами в клубе. Как вам эта роль?

— М-м. Даже не знаю, что сказать. Как прокомментировать бред? Иногда люди склонны видеть не то, что есть, а то, что им удобно видеть. Пусть так думают, если хотят, к антирекламе отношусь спокойно. Я приводил в команду футболистов: Георгия Джикию, Александра Самедова, Луиса Адриано, Марко Петковича, Марио Пашалича, Николу Максимовича, Еременко, Софьяна Ханни, Самуэля Жиго. Дальше этого мое «кардинальство» не распространялось.