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    Конов – о Рианчо: «Уверен, сейчас Шекспир завидует Федуну. Это изумительный материал, просто фантастический»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов поделился мнением о манере исполняющего обязанности «Спартака» Рауля Рианчо давать послематчевые интервью.

    В воскресенье московский клуб проиграл «Уралу» (1:2) на своем поле. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице. Сегодня «Рубин» может обойти «Спартак» в случае победы или ничьей во встрече с «Оренбургом».

    «Как стать звездой за неделю, дорвавшись до власти? Использовать каждое мгновение, каждый публичный выход для того, чтобы о тебе говорили. Что говорили – не важно. Главное, чтобы говорили. А для этого нужно говорить самому. Говорить много. Говорить очень много. Говорить в два раза больше предшественника. В три раза больше. В пять раз дольше. Сочнее, ярче, метафоры, образы, воспоминания, тактика лексического повтора (тут, безусловно, Рианчо ещe расти и расти, если не до эпифоры, то хотя бы до симплоки).

    Шоу после матча с «Уралом» (четвeртое подряд домашнее поражение «Спартака») наблюдал в текстовом онлайне и даже жалел, что промерял столь яркое выступление на Шекспира в исполнении и постановке Олега Евгеньевича Меньшикова.

    Вы знаете, уверен, что сейчас Уильям наш Шекспир завидует где-то Леониду Федуну. Это изумительный материал. Просто фантастический. Но, по сообщению коллег, 11 или 12 ноября все должно завершится. И если раньше «Фиорентина» предлагала «мильон за Бышовца», то теперь, по слухам, миллион дают за Кононова и тут Тула может не устоять. И вот я уже в этот момент начинаю скучать по Рианчо», – написал Конов.

    Рианчо уничтожает «Спартак». Срочно увольняйте

    Источник: Р-Спорт

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    05.11.2018 14:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +800

      Театрал 5 ноября 2018, 20:59

      Не изумительный, а феерический, и не материал, а идиот

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 ноября 2018, 15:54

      Помню как угорали всем обчеством над пресухами Луческу,а вот теперь такой же если не круче у нас,где только его откопали ?

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > spartach n1 5 ноября 2018, 16:25

      "Бог троицу любит"!.Обломался Рианчо с Шевченко и Бердыевым,но нашёл подход к сердцу главарей "Спартака".

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 ноября 2018, 15:53

      По ходу, у Васи появился конкурент по части обсерания...А, да он тоже Вася, Василий-2-й

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 ноября 2018, 15:37

      Это говорильня уже порядком поднадоела.
      Такое ощущение, что каждый кто выступает по данному поводу, старается чисто пропиариться.

      5
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 ноября 2018, 14:58

      Главный редактор дирекции того, чего нет. Такой же словоблуд, что и Рианчо.

      4
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