Конов – о Рианчо: «Уверен, сейчас Шекспир завидует Федуну. Это изумительный материал, просто фантастический»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов поделился мнением о манере исполняющего обязанности «Спартака» Рауля Рианчо давать послематчевые интервью.

В воскресенье московский клуб проиграл «Уралу» (1:2) на своем поле. На данный момент красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице. Сегодня «Рубин» может обойти «Спартак» в случае победы или ничьей во встрече с «Оренбургом».

«Как стать звездой за неделю, дорвавшись до власти? Использовать каждое мгновение, каждый публичный выход для того, чтобы о тебе говорили. Что говорили – не важно. Главное, чтобы говорили. А для этого нужно говорить самому. Говорить много. Говорить очень много. Говорить в два раза больше предшественника. В три раза больше. В пять раз дольше. Сочнее, ярче, метафоры, образы, воспоминания, тактика лексического повтора (тут, безусловно, Рианчо ещe расти и расти, если не до эпифоры, то хотя бы до симплоки).

Шоу после матча с «Уралом» (четвeртое подряд домашнее поражение «Спартака») наблюдал в текстовом онлайне и даже жалел, что промерял столь яркое выступление на Шекспира в исполнении и постановке Олега Евгеньевича Меньшикова.

Вы знаете, уверен, что сейчас Уильям наш Шекспир завидует где-то Леониду Федуну. Это изумительный материал. Просто фантастический. Но, по сообщению коллег, 11 или 12 ноября все должно завершится. И если раньше «Фиорентина» предлагала «мильон за Бышовца», то теперь, по слухам, миллион дают за Кононова и тут Тула может не устоять. И вот я уже в этот момент начинаю скучать по Рианчо», – написал Конов.

Рианчо уничтожает «Спартак». Срочно увольняйте