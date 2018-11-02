Рианчо – о ситуации в «Спартаке»: «Уверен во всех: президенте клуба, вице-президенте, даже в Путине!»

И.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после победы над «Анжи» (1:0) в Кубке России ответил на вопрос о возможном приходе нового специалиста.

«Это непросто. Но я корнями из «Расинга» Сантандер и помню времена, когда к нам приехали русские футболисты: Шустиков, Радченко, Ульянов, Файзулин.

У меня в России много друзей, они присылают разную информацию. Я прошу этого не делать — не показывать все эти опросы.

Это тотальный абсурд! На данный момент обязанности тренера исполняю я. И я уверен во всех: президенте клуба, вице-президенте, даже в Путине! Я здесь, и моя мечта стала явью. И я хочу поделиться этой мечтой с вами.

Какая там вероятность, что я останусь, по этим опросам? Я бы сам поставил лайк, но, как и каждый избиратель, могу проголосовать только раз. А если без шуток, благодарю «Спартак» за честь», — сказал испанец.

Напомним, 58-летний Рианчо вступил в должность 22-го октября в связи с отставкой Массимо Карреры.