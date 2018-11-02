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    Рианчо – о ситуации в «Спартаке»: «Уверен во всех: президенте клуба, вице-президенте, даже в Путине!»

    И.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо после победы над «Анжи» (1:0) в Кубке России ответил на вопрос о возможном приходе нового специалиста.

    «Это непросто. Но я корнями из «Расинга» Сантандер и помню времена, когда к нам приехали русские футболисты: Шустиков, Радченко, Ульянов, Файзулин.

    У меня в России много друзей, они присылают разную информацию. Я прошу этого не делать — не показывать все эти опросы.

    Это тотальный абсурд! На данный момент обязанности тренера исполняю я. И я уверен во всех: президенте клуба, вице-президенте, даже в Путине! Я здесь, и моя мечта стала явью. И я хочу поделиться этой мечтой с вами.

    Какая там вероятность, что я останусь, по этим опросам? Я бы сам поставил лайк, но, как и каждый избиратель, могу проголосовать только раз. А если без шуток, благодарю «Спартак» за честь», — сказал испанец.

    Напомним, 58-летний Рианчо вступил в должность 22-го октября в связи с отставкой Массимо Карреры.

    Источник: Sport24

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    02.11.2018 01:47
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1484

      balam 2 ноября 2018, 17:32

      дурко по ходу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 15:43

      У Карреры таких пламенных речей не было. Он не прогибался.

      11
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Persona_non_Grata 3 ноября 2018, 04:14

      И не только за это. Каррера ставил грамотный и комбинационный футбол. Был бы коллектив без "плохишей", ему было бы легче. И результаты были бы лучше. Впрочем, они и так были не плохи.

      0
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      ...
      Рейтинг: +33633

      oyabun > cska-62 3 ноября 2018, 06:35

      "Грамотный и комбинационный футбол" в этом сезоне у Спартака начисто исчез как понятие. А вот по каким причинам, это уже отдельный разговор, но факт остается фактом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > oyabun 3 ноября 2018, 12:11

      Так я и говорю об игровых схемах Карреры, а не об исполнении и исполнителях. Они легко читаются. И приносили успех. Но успех не может быть постоянным. Особенно в атмосфере гадюшника, как можно понимать.

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 ноября 2018, 11:25

      Послушал твои высказывания на пресс-конференциях, почитал твои интервью в прессе, посмотрел три матча под твоим руководством и, честно скажу, у меня появилось очень сильное желание, наверное сильней, чем все твои желания вместе взятые, чтобы шел ты, Рианчо, подальше от Спартака. Почему? Без комментариев...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 ноября 2018, 11:03

      Главное верить в себя и своих игроков, а насчет других ребят ты явно горячился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 ноября 2018, 10:44

      истинный патриот отечества

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1484

      balam > Полная Канистра 2 ноября 2018, 17:33

      еще бы про скрепы сказал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Sterh 2 ноября 2018, 10:04

      Какой широкий язык..

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 2 ноября 2018, 08:53

      Мужик решил всех зайцев сразу поубивать и все анусы одновременно зализать. Не порвись, Санчо с ранчо!!!

      5
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > la verdad 2 ноября 2018, 09:22

      ну по части лизать видно ты мастак

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Dmitriy 71 2 ноября 2018, 19:41

      Извини, твой шершавый ни с чем не сравнится:)))

      0
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 2 ноября 2018, 08:32

      Никогда бы не сказал такого,а сейчас скажу,очень надеюсь что попадется достойный соперник(не нынешний Анжи),нахерачат полные ворота Спартаку и возглавит жополиз и твари-прихлебатили колонну идущих накуй

      3
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > Каратель 2 ноября 2018, 09:09

      чмо иди в свой бомжатник урод

      -1
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      ...
      Рейтинг: +5270

      Каратель > Dmitriy 71 4 ноября 2018, 02:22

      очень ты тупенький,очень,вместе со своим рианчо и глушачком

      0
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 2 ноября 2018, 08:32

      Я стал сомневаться в добром здравии этого человека

      6
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 2 ноября 2018, 07:35

      Прогиб засчитан! )))

      10
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