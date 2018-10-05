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Джовинко вызван в сборную Италии впервые с октября 2015 года

5 октября 2018, 16:36
2

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил заявку команды на товарищеский матч с Украиной (10 октября) и встречу четвертого тура Лиги наций против Польши (14 октября).

Манчини вызвал для подготовки к играм полузащитника «Торонто» Себастьяна Джовинко. Таким образом, 31-летний футболист получил приглашение в сборную Италии впервые с октября 2015 года.

Вратари: Алессио Краньо («Кальяри»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Маттиа Перин («Ювентус»), Сальваторе Сиригу («Торино»).

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба – «Ювентус»), Доменико Кришито («Дженоа»), Данило Д’Амбросио («Интер»), Эмерсон («Челси»), Алессандро Флоренци («Рома»), Алессио Романьоли («Милан»).

Полузащитники: Николо Барелла («Кальяри»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Роберто Гальярдини («Интер»), Жоржиньо («Челси»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Себастьян Джовинко («Торонто»).

Нападающие: Федерико Бернардески («Ювентус»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Джанлука Капрари («Сампдория»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Патрик Кутроне («Милан»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Симоне Дзадза («Торино»).

Источник: Football Italia
Лига наций Товарищеские матчи Италия Торонто Джовинко Себастьян
Комментарии (2)
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кран
1538747591
В состав по 2 вратаря будут ставить?)))
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ItalianFootball
1538809587
Приехали... Все старое, хорошо забытое старое. А выписка из состава жжет - Муравей полузащитник, а Бернардески нападающий. Мдя.
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