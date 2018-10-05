Божович возглавил «Крылья Советов»

Пока трудно сказать ,какую игру будет прививать КС Божович?
«Крылья Советов» объявили о назначении Миодрага Божовича на пост главного тренера команды.
Последним место работы черногорца был тульский «Арсенал», который он привел к седьмому месту в РПЛ в прошлом сезоне. Также в России специалист ранее возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив».
Сегодня самарцев покинул Андрей Тихонов, который вывел команду из ФНЛ в РПЛ.
После девяти туров «Крылья Советов» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.