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    Божович возглавил «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» объявили о назначении Миодрага Божовича на пост главного тренера команды.

    Последним место работы черногорца был тульский «Арсенал», который он привел к седьмому месту в РПЛ в прошлом сезоне. Также в России специалист ранее возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив».

    Сегодня самарцев покинул Андрей Тихонов, который вывел команду из ФНЛ в РПЛ.

    После девяти туров «Крылья Советов» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    05.10.2018 14:29
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100911

      zigbert 6 октября 2018, 15:17

      Пока трудно сказать ,какую игру будет прививать КС Божович?

      4
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 6 октября 2018, 08:53

      Задача: За 3 года в лигу Европы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 октября 2018, 06:59

      а чего его из Тулы поперли или он сам ушел?вроде туляки в прошлом сезоне показали достойный результат?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 октября 2018, 19:49

      Божович у нас рекордсмен среди иностранных тренеров. Это будет седьмой клуб который он возглавит России..

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 октября 2018, 16:55

      теперь залетают.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      life85 5 октября 2018, 16:42

      Ну теперь заиграют !!! )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1819

      gor77 5 октября 2018, 16:14

      Божович как кризисный управляющий. Хотя мы не знаем все тонкости его работы. А вот результат у него всегда был. Это список клубов за последние 10 лет где работал тренер.

      Амкар - 9 января 2008 - 28 ноября 2008
      Москва - 28 ноября 2008 - 25 февраля 2010
      Динамо - 28 апреля 2010 - 21 апреля 2011
      Амкар - 29 сентября 2011 - 11 июня 2012
      Ростов - 11 июня 2012 - 25 сентября 2014
      Локомотив - 4 октября 2014 - 11 мая 2015
      Црвена Звезда - 29 мая 2015 - 7 мая 2017
      Арсенал - 18 июня 2017 - 20 мая 2018.
      А теперь и Крылышки!
      Удачи!!!

      2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > gor77 5 октября 2018, 22:24

      У него только с Динамо и Локо не вышло,а остальные все в середке были с ним.Макар и Ростов он в евро вывел,только макар на прямую.

      -1
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 5 октября 2018, 16:08

      Интересно , как будет выглядеть КС с Божовичем !

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 5 октября 2018, 15:34

      Божович тренер толковый и в России все и всех знает. Интересно будет посмотреть за игрой КС.

      1
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 5 октября 2018, 15:11

      Зачем он с Арсенала вообще уходил то, а с КС битва за аут и не более

      4
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Skull_Boy 5 октября 2018, 16:08

      Сомневаюсь.Место с 7-10 Крыльям гарантированно.

      1
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > Yurok161 5 октября 2018, 16:25

      Смешно 7-10 место КС, ты явно аутист в футболе, да и Локо, Динамо, Арсенал, Уфа, Ахмат и Урал ни команды, а днища, элементарно думай что пишешь

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Skull_Boy 5 октября 2018, 17:16

      Аутиста ты в зеркале только увидеть можешь.Ты явно только вчера за футболом следить начал,так как позавчера еще в подгузник срал.Только малолетки и аутисты могут грубить людям без причины.

      1
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > Yurok161 5 октября 2018, 17:41

      Хахаххаха, олигофрен

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Skull_Boy 5 октября 2018, 22:00

      Оно по тебе и видно))

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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy > Yurok161 5 октября 2018, 22:00

      4 часа на ответ, да ты явный олигофрен

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Skull_Boy 5 октября 2018, 22:21

      А ты явный дибил,если 24 часа в сутки тут сидишь))Уроки не забудь сделать,олух.

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      Skull_Boy > Yurok161 5 октября 2018, 22:22

      Ух ты быдлота идет на рекорд 20 минут, а быстрее слабо и на будущее писать грамотно научись неадекватный

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Skull_Boy 5 октября 2018, 22:26

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      Skull_Boy > Yurok161 5 октября 2018, 22:31

      Писать правильно все таки научись неадекватный и 4 минуты рекорд

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