Божович возглавил «Крылья Советов»

«Крылья Советов» объявили о назначении Миодрага Божовича на пост главного тренера команды.

Последним место работы черногорца был тульский «Арсенал», который он привел к седьмому месту в РПЛ в прошлом сезоне. Также в России специалист ранее возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив».

Сегодня самарцев покинул Андрей Тихонов, который вывел команду из ФНЛ в РПЛ.

После девяти туров «Крылья Советов» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.