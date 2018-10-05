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Божович возглавил «Крылья Советов»

5 октября 2018, 14:29
19

«Крылья Советов» объявили о назначении Миодрага Божовича на пост главного тренера команды.

Последним место работы черногорца был тульский «Арсенал», который он привел к седьмому месту в РПЛ в прошлом сезоне. Также в России специалист ранее возглавлял «Амкар», «Москву», «Динамо», «Ростов» и «Локомотив».

Сегодня самарцев покинул Андрей Тихонов, который вывел команду из ФНЛ в РПЛ.

После девяти туров «Крылья Советов» занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (19)
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KOLBIS
1538739748
Король умер,да здравствует король(А.Дюма)...
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MaxRnD
1538740378
Уже и билеты на обратную дорогу купил наверное ? (((
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DOCTOR PENALTY
1538740397
Миодраг везучий тренер, успехов Крыльям!
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serppion
1538740869
Божович фартовый, его команды всегда интересные. А Андрею спасибо за добросовестный труд. К нему ни капли упрёка!
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Skull_Boy
1538741504
Зачем он с Арсенала вообще уходил то, а с КС битва за аут и не более
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gor77
1538745259
Божович как кризисный управляющий. Хотя мы не знаем все тонкости его работы. А вот результат у него всегда был. Это список клубов за последние 10 лет где работал тренер. Амкар - 9 января 2008 - 28 ноября 2008 Москва - 28 ноября 2008 - 25 февраля 2010 Динамо - 28 апреля 2010 - 21 апреля 2011 Амкар - 29 сентября 2011 - 11 июня 2012 Ростов - 11 июня 2012 - 25 сентября 2014 Локомотив - 4 октября 2014 - 11 мая 2015 Црвена Звезда - 29 мая 2015 - 7 мая 2017 Арсенал - 18 июня 2017 - 20 мая 2018. А теперь и Крылышки! Удачи!!!
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life85
1538746969
Ну теперь заиграют !!! )
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Рубик Докоян
1538758188
Божович у нас рекордсмен среди иностранных тренеров. Это будет седьмой клуб который он возглавит России..
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Юрий Б.
1538805220
Задача: За 3 года в лигу Европы
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zigbert
1538828249
Пока трудно сказать ,какую игру будет прививать КС Божович?
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