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    Налдо – о победе над «Локомотивом»: «В перерыве тренер дал нам пару дельных советов»

    Защитник «Шальке-04» Налдо рассказал, что в перерыве матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» состоялся разговор с главным тренером команды.

    «Во втором тайме мы стали играть намного лучше. В перерыве тренер дал нам пару дельных советов.

    Я очень рад за МакКенни, он упорно работает и постоянно прогрессирует. Гол стал для него наградой, это очень важный игрок для нашей команды», – сказал Налдо.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

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    Источник: УЕФА

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    04.10.2018 06:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 4 октября 2018, 11:12

      Самая колхозная команда в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 4 октября 2018, 09:20

      когда то играл в Кубани...

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