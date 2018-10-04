Налдо – о победе над «Локомотивом»: «В перерыве тренер дал нам пару дельных советов»

Защитник «Шальке-04» Налдо рассказал, что в перерыве матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» состоялся разговор с главным тренером команды.

«Во втором тайме мы стали играть намного лучше. В перерыве тренер дал нам пару дельных советов.

Я очень рад за МакКенни, он упорно работает и постоянно прогрессирует. Гол стал для него наградой, это очень важный игрок для нашей команды», – сказал Налдо.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» – «Шальке-04» закончился со счетом 0:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров российский клуб занимает последнее место в группе D, не набрав ни одного очка. Немцы с четырьмя очками делят первое место с «Порту».

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