Хавбек «Краснодара» Мацукатов попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»

Пять лямов фунтов давайте!
Дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником «Краснодара» Алексом Мацукатовым.
Скауты немецкого клуба наблюдают за выступлениями россиянина уже в течение нескольких месяцев.
Ранее «Краснодар» отказался от предложения «Удинезе» от аренде об аренде 19-летнего футболиста с правом выкупа 500 тысяч евро плюс 30% от последующей продажи.
Мацукатов – воспитанник академии «Краснодара», выступает за вторую команду «быков» и сборную России U-21.
По данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 250 тысяч евро. Его текущий контракт действует до 2020 года.
В сезоне-2018/19 Мацукатов провел 11 матчей в ФНЛ, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.