Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Хавбек «Краснодара» Мацукатов попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»

    Дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником «Краснодара» Алексом Мацукатовым.

    Скауты немецкого клуба наблюдают за выступлениями россиянина уже в течение нескольких месяцев.

    Ранее «Краснодар» отказался от предложения «Удинезе» от аренде об аренде 19-летнего футболиста с правом выкупа 500 тысяч евро плюс 30% от последующей продажи.

    Мацукатов – воспитанник академии «Краснодара», выступает за вторую команду «быков» и сборную России U-21.

    По данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 250 тысяч евро. Его текущий контракт действует до 2020 года.

    В сезоне-2018/19 Мацукатов провел 11 матчей в ФНЛ, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

    Источник: Sportmediaset

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2018 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 4 октября 2018, 10:57

      Пять лямов фунтов давайте!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 3 октября 2018, 18:22

      отпустите парня

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 > 4 октября 2018, 18:04

      Опыта пусть набирается. в Краснодаре 2 так и останется подающим надежды. Куда ты всунешь всех воспитанников академии?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11