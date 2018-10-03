Хавбек «Краснодара» Мацукатов попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» интересуется полузащитником «Краснодара» Алексом Мацукатовым.

Скауты немецкого клуба наблюдают за выступлениями россиянина уже в течение нескольких месяцев.

Ранее «Краснодар» отказался от предложения «Удинезе» от аренде об аренде 19-летнего футболиста с правом выкупа 500 тысяч евро плюс 30% от последующей продажи.

Мацукатов – воспитанник академии «Краснодара», выступает за вторую команду «быков» и сборную России U-21.

По данным портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 250 тысяч евро. Его текущий контракт действует до 2020 года.

В сезоне-2018/19 Мацукатов провел 11 матчей в ФНЛ, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.