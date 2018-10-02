«Наши стены – стадион Песчаный». Фанаты ЦСКА против проведения матчей ЛЧ в «Лужниках»

Болельщики ЦСКА выступили против проведения матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Это случилось перед игрой второго тура группового этапа против мадридского «Реала».

Красно-синие фанаты вывесили баннер: «Наши стены – стадион Песчаный», имея в виду домашнюю для армейцев «ВЭБ Арену».

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи с «Реалом».