«Наши стены – стадион Песчаный». Фанаты ЦСКА против проведения матчей ЛЧ в «Лужниках»

Да не свой стадион....Но ведь посмотрело 76000 болельщиков.....это же хорошо...да и больше денег в казну ЦСКА....это тоже хорошо.......и пришли на матч не только болелы ЦСКА а и просто любители футбола и кто из низ них после этого матча начнёт болеть за ЦСКА и это хорошо........так что плюсов то больше
Болельщики ЦСКА выступили против проведения матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Это случилось перед игрой второго тура группового этапа против мадридского «Реала».
Красно-синие фанаты вывесили баннер: «Наши стены – стадион Песчаный», имея в виду домашнюю для армейцев «ВЭБ Арену».
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи с «Реалом».