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    Какой вы футболист?

    «Наши стены – стадион Песчаный». Фанаты ЦСКА против проведения матчей ЛЧ в «Лужниках»

    Болельщики ЦСКА выступили против проведения матчей Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Это случилось перед игрой второго тура группового этапа против мадридского «Реала».

    Красно-синие фанаты вывесили баннер: «Наши стены – стадион Песчаный», имея в виду домашнюю для армейцев «ВЭБ Арену».

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи с «Реалом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.10.2018 22:13
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 4 октября 2018, 15:20

      Да не свой стадион....Но ведь посмотрело 76000 болельщиков.....это же хорошо...да и больше денег в казну ЦСКА....это тоже хорошо.......и пришли на матч не только болелы ЦСКА а и просто любители футбола и кто из низ них после этого матча начнёт болеть за ЦСКА и это хорошо........так что плюсов то больше

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 4 октября 2018, 13:16

      Поддерживаю

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      Рейтинг: +187

      maxpav 3 октября 2018, 11:59

      " Поставьте телевизор на Песчаной и болейте там. Кто мешает?"

      Лучший ответ неадекватам!!!!!!

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      Рейтинг: +100906

      zigbert 3 октября 2018, 10:06

      После такого футбола все эти протестные акции не имеют смысла.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 октября 2018, 02:03

      Всегда найдутся неадекваты чтоб выступить против чего-нибудь. Поставьте телевизор на Песчаной и болейте там. Кто мешает?

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 3 октября 2018, 01:06

      А чё тогда пришли на матч???
      Вот если мне не нравится что-то, то я этого не делаю.
      Вам не понравилось, что матч был в Лужниках - не ходили бы на него. Показали бы всем, что вы против таких действий.
      Походу это те же самые, которые кричали Ерёменко из-за Уральских гор, что он предатель.)))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 октября 2018, 23:38

      Ваши стены как и тех кто этого не догоняет, забор с его правописанием. Дай бог , чтобы не стены Таганки или Лефортово...

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 2 октября 2018, 22:55

      По духу правы. А по сути - ребят, мы за эти деньги Влашича оставим же, нам же лучше

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Майор Дзагоев 4 октября 2018, 19:27

      Дебилы,англичане проводят топовые матчи на Уэмбли,хотя там фанатов у клубов в десятки раз больше чем у ЦСКА.Химки не в состоянии были заполнить.

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 2 октября 2018, 22:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все правильно сказали!! А то как шл.хи, где больше заплатят, туда и поедем!!

      -6
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > AHTUNGBOL 3 октября 2018, 06:38

      Пришло сколько на Реал? Почти весь стадион, да там ряда ключевых игроков не было, но это Реал. Такое на Арене ЦСКА не смогли бы принять. Головой то думай

      5
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      Рейтинг: +187

      maxpav > EcioAuditore 3 октября 2018, 12:03

      Так такие "истинные" болельщики как ahtugbol должны сначала эту самую голову поиметь! Ну а за неимением оной - вот такие акции и проводят.

      1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL > maxpav 3 октября 2018, 15:11

      Послушай, умник головастый. Если ты не понял про кого и про что я сказал это твои личные половые трудности, а говорил я исключительно про Гинера и ко, они явно не думали о людях, чтоб им показать Реал, сугубо шкурный интерес, так что ПНХ.

      -2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > AHTUNGBOL 4 октября 2018, 19:31

      Так вы хотите хороших игроков закупать или вас Олонаре устраивает?

      0
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      Рейтинг: +57

      Jdkwjx58 2 октября 2018, 22:44

      Да ладно вам,уважаемые!
      У каждого свои тараканы в голове...

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