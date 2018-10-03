Ахметов – о победе над «Реалом»: «Не особо верится после всего, что было»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов отметил работу, проделанную игроками столичного клуба, которая позволила одержать победу над «Реалом» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«После забитого гола нужно было много обороняться, проявлять характер, то, что мы, в принципе, и сделали.

Конечно, не особо верится после всего, что было. Но надо много работать, чтобы выйти и обыграть их, что мы и сделали», – сказал Ахметов.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Реал» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. После двух туров армейцы лидируют в группе G с четырьмя очками. Испанцы делят второе место с «Ромой» с тремя очками.

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